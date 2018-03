Zastávky opět dýchají Velikonocemi. Podívejte se, jak jsou vyzdobené

Nejlepší tanečníci Moravy se sjeli v sobotu do přerovské haly TJ Spartak. Disco, street dance, balet, show, jazz ale i contemporary měli možnost návštěvníci zhlédnout v podání tanečníků z Olomouckého a Zlínského kraje, kteří bojovali o postup do zemského a poté do celostátního kola taneční soutěže MČR tanečních skupin Czech Dance Masters 2018. Mezi soutěžními týmy nechyběli ani domácí.