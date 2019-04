Město se rozhodlo kvůli větší bezpečnosti cestujících zrušit stávající autobusovou zastávku před Koner barem a nahradit ji novým stanovištěm - u bývalé živnostenské školy v Palackého ulici 19.

„Autobusová zastávka před Koner barem, která je po celou dobu vedena jako provizorní, se do konce letošního roku stane minulostí. Nebude ale zrušena bez náhrady - stanoviště se jen přesune o dvě stě metrů dál,“ vysvětlila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Přerovští radní už schválili zahájení výběrového řízení na tuto zakázku a odsouhlasili seznam stavebních firem, které budou vyzvány k předložení nabídky. Zbudování zastřešené zastávky přijde zhruba na 1 milion 800 tisíc korun.

„Zastávka je v Palackého ulici už několik let, ale vždy byla vnímána jen jako dočasná. Její umístění za křižovatkou není bezpečné a jsou zde špatné rozhledové podmínky. Neskýtá ani pohodlí cestujícím, protože tu kromě lavičky nemají žádné zázemí,“ řekla náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Nová zastávka před někdejší živnostenskou školou má splňovat všechny požadované parametry. Bude mít záliv ze žulové kostky o šířce 2, 75 metru a stavba počítá i s přístřeškem pro cestující, jenž bude umístěn mimo průchozí prostor nástupiště.

Dnes je poblíž plánované zastávky silniční stožár - ten bude demontován a přeložen.

Provoz v Palackého ulici v poslední době značně zhoustl z důvodu uzavírek Polní ulice a silnice na Brabansku.

Na problematické přecházení frekventované cesty si už delší dobu stěžují především chodci, kteří po rozšíření komunikace přišli o dva přechody - u pekárny Racek a samoobsluhy.

Město chce do budoucna komfort chodců zvýšit - silnice ale zatím není v jeho majetku.

„Musíme počkat, až bude komunikace I/55 převedena z majetku Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města. Co nejdříve po převzetí do našeho majetku začneme problém řešit tak, aby se situace pro chodce zlepšila,“ ujistil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Podle jeho slov by mělo být jasno do konce tohoto roku.