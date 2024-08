Zářičí se nachází mezi Přerovem a Kroměříží. V těsné blízkosti jižně od obce najdete krásné místo ke koupání - jezero s čistou vodou, které tady vzniklo těžbou štěrku. Právě v této lokalitě stojí i nový kiosek Martiny Tomšejové.

„Pocházím ze Zářičí, ale dlouhé roky jsem žila jinde. Když jsem se po letech vrátila, všimla si, že se v létě jedná o oblíbené turistické místo. Spousta lidí sem jezdí za koupáním a denně tudy proudí pelotony cyklistů. Není tady ale žádný podnik, kde by mohli posedět a dát si něco dobrého,“ vzpomíná, jak ji myšlenka otevřít v obci stánek s občerstvením napadla.

Jelikož dříve pracovala jako provozovatelka sítě cukráren, tušila, co bude zřízení bistra obnášet. Jejím snem bylo vybudovat stylové posezení, které zapadne do malebného okolí jezera. „Hodně důležitý pro mě byl design. Jen na logu jsem dělala společně s jednou mladou grafičkou skoro půl roku. Stánek jako takový máme také vyrobený na míru. Říkala jsem si, že když tudy budou projíždět lidé na kole, musí je to zaujmou na první pohled,“ říká majitelka.

Kiosek kombinují s další prací

Jako vášnivá cyklistka měla jasno i v tom, jaký sortiment chce nabízet. „Když si někam vyjedu na kole, nemám chuť na svíčkovou s deseti, ale raději si dám jen něco lehkého. K tomu nějakou buchtu, kafe, vychlazené pití a jedete dál. Něco v tomto duchu jsme se snažili zařadit do nabídky i u nás a funguje to. Vždycky někdo přijede a řekne: to jsme přesně potřebovali,“ usmívá se.

A co u zákazníků boduje nejvíc? „Jednoznačně hotdog, to je prostě hit. Máme ale třeba i hermelíny, utopence a přes víkend také polévky,“ jmenuje další položky sortimentu. Z nápojů se těší oblibě točené prosseco a káva, kterou stánkařka odebírá z kroměřížské pražírny.

Zajišťovat chod kiosku je pro Martinu Tomšejovou poměrně náročné. Práci ve stánku totiž kombinuje ještě s pozicí v holešovské bance. „Skončím v práci, jdu domů do Zářiči a tam otevřu stánek. Pomáhá mi sice partner a o víkendech také dcera, ale i tak je to náročné. Partner dělá na čtyři směny v Barumce, takže to funguje tak, že se probudí po noční a jde do stánku. Nějak to ale zvládáme,“ říká Martina Tomšejová.

Stánek v Zářičí je otevřený denně kromě pondělí. V týdnu otevírá ve 14.00, o víkendu v 11.00. Majitelé plánují mít otevřeno po celý zbytek prázdnin. Pokud bude počasí přát, bude KOLO Bistro v provozu i v září a říjnu. A jak to vypadá s další sezonou?

„Chtěli jsme otevřít jen na zkoušku, ale už teď je jasné, že otevřeme i příští rok. Máme už i tipy, jak posezení ještě vylepšit,“ usmívá se Martina Tomšejová.