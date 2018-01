Záře z obřího skleníku způsobila poprask. Prý se to opakovat nebude

Jako za polárním kruhem si mohou připadat Hanáci, kteří žijí v blízkosti několikahektarových skleníků na hydroponickým způsobem pěstovaná cherry a koktejlová rajčata. Záře nad jedním z nich, ve Smržicích, způsobila rozruch desítky kilometrů daleko.

Podle majitele společnosti AGRO Haná Marka Jedličky je firma na začátku nového provozu. Ujistil, že problém se světelným smogem se už opakovat nebude.

Hledím na hřib přes půl okresu

„Postavím barák za městem, protože chci klid a minimum světelného znečištění. Dokonce uvažuji, že si koupím hvězdářský dalekohled. A pak se na obloze zjeví tohle!“ rozčiloval se muž z Hluchova, když v pondělí večer sledoval záři nad smržickými skleníky.

„V celé obci je nové osvětlení, které splňuje všechny parametry, a já doma ze zahrady hledím na takový hřib přes půl okresu,“ kroutil hlavou.

Problém jsme vyřešili, z ní z firmy

Obavy ze světelného smogu z 2,5 hektaru velkého skleníku na celoroční pěstování zeleniny měli lidé z okolních obcí, už když vyrůstal. Zástupci firmy ujišťovali, že světlo ven v noci nepronikne díky modernímu horizontálnímu i vertikálnímu odstínění.

„Jsme na začátku nového provozu. Problém máme vyřešen,“ reagoval Marek Jedlička po pondělní záři, která byla viditelná nejen z Prostějova, ale ještě podstatně dále od Smržic.

Starostka: Šlo o výjimečnou situaci

Podle starostky Smržic Hany Lebedové šlo o výjimečnou situaci. „Žádné polární noci nezažíváme,“ reagovala.

„Podmínkou obce bylo, že musí dostatečně zastínit, jinak nebudeme souhlasit se stavbou. Co se přihodilo v tomto týdnu bylo ojedinělé, jinak jsme potmě. Kritiku občanů, že by je v noci obtěžovalo světlo ze skleníků jsme nezaznamenali. Nikdo si nechodí stěžovat,“ uvedla.

Na vyřešení situace čekají i myslivci z Prostějovska.

„Nelíbilo by se nám, pokud by se něco takového dělo, protože by to samozřejmě mělo dopady na přírodu a divoce žijící zvěř. Na příští schůzi to probereme a skleníky budeme sledovat, zda svítí nebo nesvítí,“ uvedl Jiří Procházka jednatel okresního mysliveckého spolku.

Zbystřily i státní kontrolní orgány, které zatím v Olomouckém kraji nezaznamenaly stížnosti na světelný smog ze skleníků na pěstování rajčat.

„Žádný takový podnět jsme doposud nezaznamenali a podezření na porušení zákona jsme neprošetřovali,“ uvedl ředitel olomouckého oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Radek Pallós.

Záře viditelná i z dálky 40 kilometrů

Astronomové hodnotí pondělní záři nad Smržicemi jako průšvih, který nemohl ujít pozornosti lidem široko daleko.

„Prostějov je šest kilometrů a máme zprávy, že záře byla vidět i 40 kilometrů daleko. Bohužel pomohla nízká oblačnost - jak svítili do oblohy, na nízké oblačnosti se světlo rozptýlilo a viditelnost byla skutečně značná. Navíc Haná je rovina. Kdyby bylo jasno, obloha bez mráčků, všimne si světla jen bezprostřední okolí,“ vysvětloval astronom Martin Tylšar.

Skleníky jsou podle odborníků potenciálně zdrojem světelného znečištění enormního rozsahu a pěstitelé již mají sofistikované technologie, které dokáží téměř dokonale zastínit světlo uvnitř – ven se dostane jedno procento záření.

„Takové skleníky jsou plné sodíkových výbojek a mohou zářit jako padesátitisícové město, proto by se rolety měly používat správně a včas. Provozovatelé k tomu mají všechny prostředky. Není možné tato opatření podceňovat a soustředit se pouze na pěstování rajčat, aby měla optimální prostředí,“ upozornil Tylšar.

Na Olomoucku lidem svit nevadí

Dva rozměrné skleníky jsou již přes rok v provozu v Haňovicích na Olomoucku. Místní potvrzují, že zejména za úsvitu a soumraku je světlo z těchto „laboratoří“ na oblíbená rajčata patrné, ale nestěžují si.

„Svítí občas a pokud, máme přes cestu vzrostlé stromy. Nevadí nám to. Aspoň nemusím manželovi svítit, když jde z noční,“ odlehčovala obyvatelka Litovle – Chudobína, která žije v jednom z posledních domů v ulici vedoucí k poli se skleníky.

Předseda chudobínského osadního výboru nezaznamenal stížnosti na skleníky.

„Byť z domů na okraji Chudobína jsou skleníky na dohled, stížnost jsem neřešil. Z pohledu světelného smogu ne. Bavili jsme se o spodní vodě, že ji stáhli lidem ze studní, ale prověřovali to experti a spojitost byla vyloučena,“ sdělil Petr Čamek.





Vliv světelného smogu

Člověk Světelný smog narušuje spánek. Při synchronizaci vnitřních biologických hodin hraje základní roli hormon melatonin, pro jehož tvorbu nezbytná úplná tma. Kromě řízení spánku má hormon v lidském těle ještě další úkoly a je pravděpodobné, že působí preventivně proti vzniku rakoviny a pomáhá proti Alzheimerově či Parkinsonově chorobě. Melatonin je účinným antioxidantem a podílí se správném fungování imunitního systému.

Příroda Světlo je základním faktorem prostředí, který ovlivňuje biorytmy v přírodě. Umělé osvětlení v noci proto ovlivňuje aktivitu živočichů i rostlin. Například venkovní osvětlení funguje jako velkoprostorový lapač hmyzu. Ten je ovšem důležitou součástí potravního řetěze a celého ekosystému. Umělé světlo v noci působí na tažné ptáky, kteří mohou ztratit orientaci. Ze savců ohrožuje na světlo velmi citlivé chráněné letouny – netopýry.

Světelný smog Světelné znečištění bude v Česku regulováno. Shodla se na tom vloni mezirezortní pracovní skupina. Její zprávu již projednala vláda. Konstatuje, že v současné době světelné znečištění není komplexně právně ošetřené, žádný právní předpis nestanoví, který správní orgán tento veřejný zájem chrání ani jaké jsou pro světelné znečištění limitní hodnoty. Zároveň mapuje stávající předpisy a jejich bílá místa z pohledu světelného znečištění. Podle odborníků se nabízí regulace - pro omezení vlivů na přírodu i životní prostředí a na zdraví člověka - jako veřejný zájem. Ten by se měl v případě světelného smogu přesně definovat a promítnout do zákonů více rezortů nebo na technické normy, na něž by se dalo odkazovat.

Skleníky V Olomouckém kraji stojí celkem tři skleníky na celoroční hydroponické pěstování rajčat. Kromě 2,5 hektaru velkého ve Smržicích, zprovoznilo dva, rozlehlé hektar a dva hektary, Zemědělské družstvo Haňovice. Zeleninu pěstují ve sklenících tak, že rajčata rostoucí v kokosovém substrátu neberou živiny z půdy, ale ze speciálního hydroponického roztoku. K zálivce využívají zemědělci dešťovou vodu zachycenou ze střech budov. Skleníky, které Haňovičtí vyhřívají teplem z družstevní bioplynky, jsou vybaveny automatizovaným systémem stínění, zavlažování a větrání. Haňovičtí zemědělci byli vůbec první v České republice, kteří začali s tímto způsobem pěstování vyhledávané zeleniny, kterou nyní dodávají do několika obchodních řetězců.