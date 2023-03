Zápisy prvňáčků v Přerově se blíží, pro ukrajinské děti už nebudou zvlášť

Méně dětí než v loňském roce dorazí letos k zápisům do prvních tříd, které se uskuteční od 3. do 4. dubna na základních školách v Přerově. Zatímco loni přišlo k zápisům do osmi škol zřizovaných městem na 540 předškoláků, letos jich bude zhruba 500. Zápisy pro ukrajinské děti už nebudou probíhat zvlášť.

Zápis dětí do prvních tříd na ZŠ Svisle v Přerově, 4. dubna 2022 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová