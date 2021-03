Stejně jako loni si ani letos děti neužijí tradiční zápisy do prvních tříd, při kterých by se mohly na místě seznámit se školním prostředím a předvést svou šikovnost. V devíti přerovských základních školách se zápisy uskuteční v průběhu celého dubna distančně. Formuláře k zápisu najdou rodiče na webových stránkách spádových škol.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Iva Najďonovová

„Vyplněnou žádost mohou rodiče doručit od 1. do 30. dubna buď do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce nebo poštou. Pokud jim ani jedna možnost nevyhovuje, mají možnost osobně přijít do kanceláře školy,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba. (ODS).