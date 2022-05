„Největší nápor byl v pondělí, kdy jsme se od osmi ráno až do pěti odpoledne nezastavili, protože dorazilo celkem 47 zájemců. Druhý den už to bylo slabší. Loni touto dobou jsme měli 56 žádostí, letos je jich 57 - situace je tedy zhruba stejná. Přijmout ale mohu pouze 16 dětí - pokud totiž školka přijímá dítě mladší tří let nebo dítě s podpůrným opatřením, podle legislativy se snižují počty ve třídě,“ vysvětlila Michaela Gálíčková, ředitelka MŠ U Tenisu v Přerově, pod niž spadá i školka v Henčlově.

Rozhoduje podle ní i to, kolik prvňáčků odchází do školy. „Třeba v příštím roce se u nás uvolní míst více, protože předškolní věk dovrší 37 dětí,“ zmínila.

Protože při zápisech do mateřských škol není rozhodujícím kritériem spádovost, obcházejí rodiče i několik školek zároveň.

„Poradili nám, že to tak máme udělat, protože zájem je velký. Zapsali jsme tedy syna na MŠ Optiky i Dvořákova, protože to máme nejblíže. Pro nás je prioritou vzdálenost od bydliště, tak doufáme, že se dostaneme na Optickou,“ řekla jedna z maminek Jana O., která přišla k zápisu se synem. „Malý bude mít v srpnu tři roky a už se do školky moc těší,“ dodala.

Také podle ředitelky MŠ Dvořákova Ludmily Jakubcové vybírají rodiče z více možností.

„Dětí je zhruba stejně jako loni, ale zdá se mi, že to rodiče hodně obíhají, a někdy podají dvě, tři, ale klidně i pět přihlášek. U nás se sešlo přes 50 žádostí a přijímám 21 dětí s tím, že přednost dostanou ty starší, které v srpnu dovrší věku tří let. Čtyři děti se přihlásily i do speciální logopedické třídy,“ uvedla.

V Přerově je jedenáct mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město, ale některé mají i odloučená pracoviště. Například MŠ Kouřílkova v Jasínkově ulici, MŠ U Tenisu v Henčlově, Máchova 8 pak Na odpoledni, Předmostí v Čekyni a ve Vinarech. Rodiče mohou zapsat své ratolesti i do soukromých školek a ve městě je i církevní mateřinka.

Kolik volných míst nakonec bude, vyhodnotí magistrát v příštích dnech.

„Počínaje zítřkem začneme zápisy vyhodnocovat, protože kartami zamíchají nejen zdvojené zápisy, ale i odklady povinné školní docházky. Nelze tedy předjímat, kolik dětí nakonec do mateřinek nastoupí. Loni jich bylo k 1. září na 269 a letos očekáváme přibližně stejný počet,“ zmínila Romana Pospíšilová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí magistrátu s tím, že přesná data budou k dispozici počátkem příštího týdne.

Kapacita mateřinek je podle ní dostatečná.

„Rodiče se nemusejí obávat toho, že by pro své dítě nesehnali místo. Zvláštní zápis pro ukrajinské děti se uskuteční v termínech 6. a 7. června,“ doplnila.