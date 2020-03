Děti, které oslaví do konce srpna letošního roku šesté narozeniny, se přijdou k povinné školní docházce zapsat zřejmě až v květnu.

„Až skončí výjimečná opatření, vyhlášená vládou kvůli nebezpečí nákazy koronavirem, budeme rodiče informovat o novém termínu,“ shrnul náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Zákonní zástupci dětí najdou informace na úřední desce magistrátu, na webu města, nástěnkách mateřských škol a zveřejněny budou i v médiích.

Demografická křivka naznačuje, že letos v září usedne do lavic prvních tříd nejméně dětí za posledních pět let - nejsilnějším ročníkem za posledních patnáct let byl rok 2016, kdy k zápisům přišlo na 566 dětí.

„Očekáváme, že letos k zápisům přijde asi 470 předškoláků,“ odhaduje Petr Kouba.

Zápisy dětí do mateřských škol, které se konají tradičně v květnu, zatím v ohrožení nejsou.