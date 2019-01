Hranice - Zápis dětí do školy, to je hlavní téma tohoto víkendu u většiny rodin, které mají doma předškoláky.

V hranických Základních školách probíhal v pátek 23. ledna zápis do 1. tříd. | Foto: Jan Rotrekl

První den zápisu, při kterém učitelé zaznamenali největší nápor nových školáků hned v počátečních minutách, proběhl včera odpoledne.

Dveře všech škol v Hranicích však zůstanou otevření i dnes, a to od 9 do 11 hodin. Pro zápis do prvních tříd se v Hranicích otevřely celkem tři školy.

Například na Základní škole Šromotovo bylo na chodbách veselo. V několika učebnách se totiž budoucí prvňáčci nejprve seznámili s prostředím formou různých her, které pro ně připravili deváťáci. Pak je čekal samotný zápis, u kterého škola využila hry na interaktivní tabuli.

Děti tak učitelům předvedly, zda umí rozpoznávat jednotlivé barvy, nebo jak se ve školce naučily počítat. „Příští školní rok čeká na naše žáky celá řada novinek. Máme v plánu vybudovat nový výtah, který usnadní pohyb po škole třem vozíčkářům, kteří naši školu navštěvují. V Hranicích jsme navíc jediná plně bezbariérová škola,“ informoval ředitel Základní školy na Šromotově náměstí Vítězslav Hons.

Jak dále podotkl, v příštím školním roce by chtěl otevřít dvě první třídy. Tak tomu bylo i v minulých letech.

Rodiče předškoláků projevili i letos největší zájem o Základní školu 1. máje, která má z hranických škol nejvýhodnější polohu a dopravní dostupnost. Zatímco loni město zakázalo otevřít na škole více než tři první třídy, letos podobné nařízení prý nehrozí.

Děti mají v Hranicích výběr ze tří škol. Základní škola 1. máje se dlouhodobě zaměřuje na výuku cizích jazyků, škola na Šromotově náměstí na výuku a práci s počítačem a Základní škola Struhlovsko je určena mimo jiné pro pohybově nadané děti.