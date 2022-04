Prvňáčci ve frontě: v Přerově začaly zápisy do škol

Dlouhé fronty na chodbě, seznámení se s prostředím nové školy a básnička nebo písnička, kterou se děti naučily. V Přerově začaly v pondělí zápisy do prvních tříd a hned první den ukázal, že v září usedne do školních lavic více dětí než v minulých letech. Pro učitele to byla příjemná změna - poslední dva roky totiž zápisy probíhaly pouze on-line formou.

Zápis dětí do prvních tříd na ZŠ Svisle v Přerově, 4. dubna 2022 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Obrovský zájem ze strany rodičů nás překvapil a pozorovali jsme ho už na Dni otevřených dveří, kdy k nám přišlo 45 rodičů s dětmi. Zavítali sem i předškoláci z mateřských škol Jasínkova, Kouřílkova, Lešetín, ale i z Lověšic či Újezdce,“ popsala učitelka Lenka Macečková. VIDEO: Džínový bál roztančil měšťák, takto to tam žilo Učitelé při zápisu otestovali budoucí prvňáčky ze základních dovedností, které pro nástup do školy potřebují. „Už minulý týden za námi mohly děti do školy přijít a zkusit si to nanečisto. Dnes pokračujeme krátkým pohovorem, který je spíše motivační. Ptáme se je, jestli umějí poznat číslice, na interaktivní tabuli rozeznávají geometrické tvary a barvy. Zkoušíme, jestli si pro nás připravily nějakou básničku nebo písničku, a jak umějí mluvit,“ shrnula. Zápis do prvních tříd by měl být podle ní pro děti hlavně příjemným zážitkem. „Děti, které čekají, až na ně dojde řada, mají připravené punčošky, a ty mohou nazdobit pro maminku nebo tatínka. Když zbude čas, mohou své rodiče i namalovat. Na závěr pro ně máme i malou velikonoční odměnu, kterou nachystali starší spolužáci,“ řekla. VIDEO: Děti v Přerově hodily zimu do Bečvy, podívejte se Na Základní škole Svisle každý rok otevírají dvě první třídy. Zda to bude stejné i letos, zatím ředitel Miroslav Fryštacký nechce předjímat. „Vyhodnocení zápisů proběhne až v následujících dnech, kdy uvidíme přesný počet dětí, které přišly. Už na první pohled je ale vidět, že zájemců je více než v minulých letech,“ konstatoval. Zapsat svou šestiletou dceru přišla do školy také Michaela Vodáková z Přerova. „Líbí se nám kroužky, a pak také to, že to nemáme daleko. Malá při zápisu trému neměla, protože má staršího brášku, takže už od něj něco věděla. Paní učitelky byly moc hodné,“ vylíčila. Budoucí prvňáčci se bavili na Laguně. Podívejte se Město letos očekává větší počet zapsaných dětí. „Zejména v roce 2016 se narodilo více dětí než v předchozích letech - předpokládáme tedy, že přijde kolem 480 předškoláků. Při zápisech v loňském roce bylo v osmi přerovských základních školách zřizovaných městem zapsáno 459 dětí,“ upřesnil Petr Hrbek z odboru školství magistrátu. Pro děti a žáky z Ukrajiny byl stanoven zvláštní termín zápisu do mateřských a základních škol, který proběhne v době od 1. června do 15. července. Ukrajinské děti už chodí do přerovských škol, takto si zvykají