Přestože zatím na Přerovsku nevypukla chřipková epidemie a nemocnost je zhruba na stejné úrovni jako první lednový týden, epidemiologové varují před nárůstem počtu pneumonií - zápalů plic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

Jen během minulého týdne ulehlo do postele s touto diagnózou sedm pacientů - od nejmenších dětí až po dospělé.

„Zápalem plic onemocněly minulý týden dvě děti do pěti let, další dva pacienti jsou mladí lidé ve věku od 15 do 24 let a tři případy se vyskytly ve věkové kategorii od 25 do 59 let,“ upřesnila přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Lidé by rozhodně neměli podceňovat příznaky zápalu plic, ke kterým patří vysoké horečky, suchý kašel nebo bolest na prsou.

„Pacienti by neměli nemoci, které provází teplota a kašel, přecházet, protože pokud se nevyleží, může být průběh nemoci dramatický,“ radí.

Přerovsko zatím z pohledu celkové nemocnosti odolává a k hranici chřipkové epidemie má daleko. Na sto tisíc obyvatel nyní připadne na 946 marodů, což je zhruba stejně jako v předchozím období.

Snížil se počet dětských pacientů do pěti let (2 831), ale vzrostla nemocnost u studentů a mladých lidí. Naproti tomu dospělí a senioři stůňou méně.

„Situace na Přerovsku je v tuto chvíli neepidemická a vyskytují se převážně akutní respirační choroby a nemoci horních cest dýchacích,“ doplnila Eva Bernardová.

V okolních regionech už ale chřipka řádí a nejhorší je situace na Prostějovsku a Olomoucku.