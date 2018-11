Žaloby zpochybňující komunální volby zamítnuty, čeká se na Slatinky

Soudy již zamítly všechny žaloby zpochybňující komunální volby podané voliči či kandidáty z Olomouckého kraje. Kromě Slatinek, kde byly podány jak návrhy týkající se voleb do místní samosprávy, tak senátu. O třech stížnostech na neplatnost senátních voleb na Prostějovsku, kde byla senátorkou zvolena Jitka Chalánková, bude Nejvyšší správní soud rozhodovat ve veřejném jednání 6.listopadu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Bílek

Krajský soud v Olomouci ve středu zamítl dvě žaloby, které poddala volička z Přerova. Namítala, že dva zvolení zastupitelé sice mají trvalý pobyt ve městě, ale ve skutečnosti pobývají jinde.

Na stejný problém poukazovali i voliči z jiných obcí Olomouckého kraje. Soud jejich návrh zamítl.

V případě přerovského Antonína Prachaře ale došlo ke změně trvalého pobytu jen tři měsíce před komunálními volbami.

„Z čehož by určité pochybnosti o účelovosti jeho jednání mohly vzniknout. Soud proto zkoumal, zda se jedná o případ náhlé změny pobytu v souvislosti s aktuálními komunálními volbami, které řešil Ústavní soud ve svých nálezech. Dospěl však k závěru, že posuzovanou věc a uvedené případy nelze srovnávat,“ uvedla předsedkyně senátu Zuzana Šnejdrlová.

Neuspěl ani navrhovatel z Nového Malína na Šumpersku. I jeho žalobu správní senát zamítl.

Obědkovický případ

Ve čtvrtek se soudci brněnského krajského soudu vypořádali také s návrhem na neplatnost voleb, hlasování a volby kandidáta v Obědkovicích na Prostějovsku. Ten podala jednička kandidátky „Za vlídnější Obědkovice“, poraženého uskupení, které získalo v sedmičlenném zastupitelstvu dva mandáty, zatímco „Zastupitelé pro občany“ mají pět křesel.

Podle navrhovatelky měla volební komise chybně vyhodnocovat hlasovací lístky, na nichž byla zakřížkována volební strana a také všichni kandidáti volební strany. To ale podle soudu není pravda. Navíc podle soudu, i kdyby se stalo, co popisovala navrhovatelka, na výsledek voleb by to vliv nemělo.

„Návrh není důvodný, a proto jej soud zamítl,“ uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Skoumalová.

Další zamítnutní a ošidné Slatinky

V Olomouckém kraji soudy zamítly také žaloby týkající se komunálních voleb v Olomouci, Bohdíkově, Moravském Berouně a Dobromilicích. Ostravský krajský soud odmítl žalobu ze Šternberka.

Na posouzení správními soudy již čekají pouze dvě žaloby napadající komunální volby ve Slatinkách a tři stížnosti na senátní volby v prostějovském obvodu. I ty se týkají zmatků kvůli záměně úředních obálek pro hlasování do komunálních voleb a prvního kola senátních voleb ve Slatinkách.

Předseda volebního senátu Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek ve středu nařídil ve věci senátních voleb veřejné jednání, které se uskuteční 6.listopadu.

Seznam návrhů týkajících se voleb do zastupitelstev obcí v Olomouckém kraji:

Bohdíkov – zamítnuto

Šternberk – odmítnuto

Olomouc – zamítnuto

Nový Malín - zamítnuto

Přerov 2x - zamítnuto

Moravský Beroun 2x - zamítnuto

Slatinky 2x

Dobromilice - zamítnuto

Obědkovice – zamítnuto

Stížnosti týkající se neplatnosti senátních voleb

Slatinky, volební obvod č. 62, 3x – veřejné jednání 6.listopadu