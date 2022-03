„Líbí se mi tu. První hodinu jsme kreslili a seznamovali se s novou školou,“ říká s úsměvem třináctiletý Jura, který z Ukrajiny utekl se svou maminkou a babičkou. Těší se na nové zážitky, obyčejný život beze strachu.

První den se děti různého věku a z různých částí Ukrajiny sešly v jedné učebně v přízemí.

„Nejsložitější je to asi v tom, že jsou z různých ročníků - od prvního až po devátý. Neumějí česky, což je samozřejmě komplikace. Chtějí se ale učit a rodiče už se ptají i na kroužky,“ líčí ředitel školy Přemysl Dvorský. Některé děti našly s rodinami azyl na Hotelu Zimní stadion, jiné jsou ubytované v rodinách a u příbuzných.

S překonáním jazykové bariéry jim pomáhá studentka Univerzity Palackého v Olomouci Julie Petrunina, která pochází z Ukrajiny. Je to rodilá mluvčí a mluví výborně česky.

„Studuji ukrajinskou a českou filologii, a proto jsem se do této činnosti zapojila. Děti jsou z různých oblastí - z východní i centrální části, ze Záporoží, ale i Zakarpatské Ukrajiny. První týden strávíme ve společné učebně, a pak je rozdělíme do tříd podle věku. Jsou tu totiž děti z prvního i druhého stupně,“ popsala.

S pedagogickou činností pomáhá i bývalá učitelka prvního stupně. Obědy pro nové školáky zajistilo město.

Na "výchovy" s českými dětmi

Děti z Ukrajiny usedly v lavicích také na jiných přerovských školách - ZŠ Trávník nebo Za mlýnem. Na jejich nástup mělo město čas se připravit - minulý týden byly totiž na Přerovsku jarní prázdniny. Podle náměstka primátora Petra Kouby (ODS), který má na starosti školství a sociální záležitosti, zřizovatel navýšil kapacity jednotlivých tříd na maximum.

„Řeší to manuál ministerstva školství a jednotliví žáci mohou nastoupit do té školy, která je příslušná podle spádovosti. Mohou se začlenit do běžných tříd podle svého věku, ale nastoupit i do nižšího ročníku. Záleží na tom, jak budou zvládat studium,“ vysvětlil Petr Kouba.

Město kromě toho vytváří takzvané organizační skupiny.

„První vznikla v pondělí na Základní škole Želatovská, od 28. března bude fungovat i na ZŠ Za mlýnem. Žáci budou docházet standardně do tříd, kde se budou učit spolu s českými dětmi především výchovy. V případě složitějších výukových předmětů, kterým by v češtině nerozuměly, budou docházet do zvláštní učebny. Tam jim bude k dispozici organizační asistent, který bude umět ukrajinsky. Zároveň je přítomen pedagog, který by s nimi měl pracovat v rámci výuky jiných předmětů,“ nastínil.

Zájem je velký

I když mají rodiče na zapsání dětí devadesát dní, zájem ukrajinských rodin je velký.

„Maminky se chtějí začlenit do společnosti a hledají práci. U mateřských škol je to obdobné, menší děti se ale musejí prokázat proočkovaností, a proto je nutné před nástupem do školky navštívit pediatra,“ přiblížil.

Na ZŠ Trávník se podle něj zapsalo deset ukrajinských dětí, na Želatovskou dvanáct, další místa jsou vyčleněná i na ZŠ Za mlýnem. Další děti jsou pak ve školkách.

„Některé maminky se zatím rozmýšlejí, jestli nastoupit hned, nebo ještě počkají,“ uzavřel.

