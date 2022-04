„Střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila. Řekněme Přerov, Mošnov, to jsou lokality, které by si něco takového zasloužily,“ uvedl Marian Jurečka v pořadu Partie CNN Prima News na téma zřízení americké základny NATO v Česku. Vláda podle něj o věci dosud nerozhodla.

„Je dobré si připomenout, že vojáci NATO jsou i našimi obránci a naši vojáci jsou obránci všech zemí NATO,“ napsal později Jurečka v reakci na kritiku svých výroků na facebookový profil.

Posílení obrany země využitím „spících“ letišť, jakým je i to v Bochoři, se dostalo na pořad dne v souvislosti s válkou na Ukrajině a požadavkem na upevnění pozic NATO v zemích v bezprostřední blízkosti konfliktu.

„Americká základna na území České republiky je otevřená otázka do budoucnosti i vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě. Zatím však není na stole plán nebo žádost ze strany Spojených států, a proto se v tuto chvíli nejedná o konkrétních lokalitách. Česká republika ale vítá obnovený zvýšený zájem Spojených států o posílení východního křídla NATO,“ shrnula za rezort obrany vedoucí tiskového oddělení Jana Zechmeisterová.

Ministryně obrany Jana Černochová na své návštěvě Spojených států amerických potvrdí zájem Česka jednat o Dohodě o obranné spolupráci, která má právně zastřešit dlouhodobou obrannou spolupráci mezi oběma zeměmi a posílit spolupráci s USA i atlantickou vazbu.

„Podobnou smlouvu mají Spojené státy aktuálně se čtyřiadvaceti z třiceti spojenců NATO, včetně všech zemí na východním křídle. Dohoda bude sloužit jako právní rámec, který Česká republika využije mimo jiné i při modernizaci armády, jejímž cílem je vyměnit zastaralou sovětskou techniku za moderní od spolehlivých spojenců,“ dodala.

Šéfka rezortu obrany Jana Černochová a ministr dopravy Martin Kupka podepsali v pátek také společné Memorandum o vzájemné spolupráci na podporu rozvoje bezpilotních vzdušných prostředků pro vojenské i civilní užití v České republice. Memorandum předpokládá intenzivnější nasazení dronů při zvládání krizových situací.

Přerov má šanci, kvůli své poloze

Letiště v Bochoři považují za vhodné pro případné umístění základny nejen vojenští experti, ale i politici - především kvůli jeho strategické poloze. Po zrušení vrtulníkové základny spravuje rozlehlý areál státní podnik LOM Praha.

Před lety uvažovala Sobotkova vláda o využití areálu letiště pro strategickou průmyslovou zónu, nakonec ale ze záměru sešlo.

„Už v době, kdy se tato otázka řešila, zástupci armády jasně řekli, že má Přerov nejlepší potenciál. Je to jediné letiště v republice, které má volnou kapacitu a vhodné podmínky. Výhodou Přerova je i blízkost vojenského výcvikového prostoru Libavá a dalších posádek - v Prostějově, Hranicích a Olomouci,“ uvedl Tomáš Kolařík, který byl přítomen jednání o strategické průmyslové zóně.

Armáda z bochořského letiště navíc nikdy neodešla, uvažovalo se o něm jako o záložním. V současné době zde probíhá pravidelný výcvik parašutistů, část rozlehlé plochy využívají menší firmy se zaměřením na letecké odvětví. Jednou z úvah bylo v minulosti i přesunutí výcvikového centra pro piloty z Pardubic na bochořské letiště.

„Nevýhodou Mošnova je to, že nemá volnou kapacitu, létá tam jedno nákladní letadlo za druhým, je vytížen i osobní dopravou. Přerovské letiště je volné z devadesáti procent. Je jen škoda, že byla kvůli vizi průmyslové zóny zbourána značná část hangárů. Zůstala ale řídící věž a je zde i unikátní přistávací dráha, na které v minulosti přistávaly i letouny typu Russlan,“ dodal Kolařík.

I když je to citlivé téma, komunálním politikům by základna NATO na bochořském letišti nevadila.

„Pokud mohu mluvit sám za sebe, vždy jsem podporoval bochořskou základnu a odchod vojáků z letiště mě osobně mrzel. Konkrétní obrysy ale zatím tato věc nemá,“ shrnul Michal Zácha (ODS), náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní.

Proti není ani starosta Bochoře Tomáš Volek.

„Letový provoz většině obyvatel naší obce nevadí, vnímají ho přirozeně. Co se týče možné základny NATO, přineslo by to do naší obce investice a nová pracovní místa. Pokud bychom ale zaznamenali výrazný odpor lidí, uspořádali bychom místní referendum,“ řekl starosta.

Podle něj je škoda, že rozlehlý areál letiště tak dlouho leží ladem. „Dnes slouží jen pro výcvik parašutistů a nejvíce letových pohybů zde má společnost Nirvana Systems, která provádí výcvik vírníků. Je to největší sportovní letiště, které jsem kdy viděl,“ poznamenal s úsměvem Tomáš Volek.

Přerovský primátor Petr Měřínský (ANO) považuje v tuto chvíli debaty o využití letiště pro účely NATO za předčasné. „S námi o věci nikdo nejednal,“ uvedl pouze.

* Letiště v Bochoři se začalo budovat ve 30. letech minulého století, největší rozmach byl zaznamenán po druhé světové válce, kdy v Přerově působil bombardovací a letecký pluk a pak stíhací letouny. Vrtulníková základna zde působila v letech 1994 až 2013



Letiště v BochořiZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč* 2013 - odchod vrtulníkové základny z bochořského letiště do Náměště nad Oslavou, spolu s ní odchází i elitní tygří letka NATO. Rozlehlý areál spravuje společnost LOM Praha



* 2015 - vláda Bohuslava Sobotky přichází s návrhem na zbudování strategické průmyslové zóny na letišti v Bochoři. Komunální a krajští politici jsou nápadem nadšeni, ve hře bylo i zbourání přistávací dráhy. Z toho naštěstí sešlo.



* 2016 - armáda uvažuje o větším využití bochořského letiště, podle armádních expertů by bylo schopno přijmout aspoň jednu letku aliančních partnerů



* 2018 - s bochořským letištěm se počítá pro výcvik pilotů vrtulníků. Podnik LOM Praha plánoval přesunout část Centra leteckého výcviku v Pardubicích



- 2018 - 2022 - armáda využívá letiště pro výcvik parašutistů, část areálu slouží firmám leteckého odvětví