Zkusíte to? Zájemci o grant města se můžou hlásit

Přerov – Kultura, sport, volný čas, sociální oblast a zdravotnictví. Do těchto čtyř sfér se rozdělí granty z pokladny města Přerova. Zájemci o ně můžou žádat na přerovském magistrátu od 2. ledna do 7. února příštího roku – a to podle jednotlivých podporovaných oblastí buď na odboru sociálních věcí a školství nebo v kanceláři primátora.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ archiv

V žádosti musejí uvést, na jaký konkrétní projekt či akci peníze požadují, a jakou mají finanční představu. „Do kultury poputuje celkem 750 tisíc korun, do oblasti sportu pak 1 milion 700 tisíc. Do sociální sféry a zdravotnictví půjde 700 tisíc a oblast volného času nabízí granty v celkové výši 250 tisíc korun," informovala Dagmar Bercsényiová z přerovského magistrátu.

Autor: Petra Poláková-Uvírová