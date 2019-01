LIPNÍK NAD BEČVOU - O tom, jak dopadla letošní úroda, nemůže být pochyb. Svědčí o tom gigantické výpěstky, které byly k vidění na tradiční výstavě, která se konala v areálu Střední školy zemědělské v Lipníku nad Bečvou. Na ní se o víkendu vystřídaly, jako každoročně, stovky návštěvníků.

Řada návštěvníků využila výstavu k nákupům zásob na zimu. | Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Lidé akci využili nejen k prohlídce vystavených exponátů, ale především k nákupům. Z výstavy si nejčastěji odnášeli ovocné stromky, ale i jablka, brambory či cibuli a další plodiny k uskladnění na zimu.

„Nejlepší výstava, co znám“

„Jezdím sem pravidelně každý rok. Je to nejlepší výstava, kterou znám. Pokaždé si odtud něco odvezu. Dnes jsem si zde koupil bednu jablek, dva stromky a zahradnické nůžky,“ svěřil se sobotní návštěvník Vojtěch Zíma z Přerova.

O zákazníky neměli prodejci nouzi. Na odbyt šly hlavně ovocné stromky, které zde nabízel Agrochov se sídlem v Jezernici. Největší zájem byl o slivoně, broskve, ale i meruňky či hrušně.

„Ceny stromků jsou letos o něco vyšší. Je to dopad rostoucích nákladů, které se nevyhnuly ani našemu odvětví,“ vysvětlil pracovník Agrochovu Zdeněk Otruba.

Návštěvníci nad úrodou žasli

Na výstavě bylo k vidění nesčetné množství druhů ovoce a zeleniny, které zaplnily několik školních tříd. Návštěvníci nad zdařilými výpěstky i jejich aranžmá neskrývali obdiv. „Vůbec nechápu, jak někdo dokáže vypěstovat tak obří papriky nebo česnek,“ komentovala vystavené kousky jedna z návštěvnic, Jarmila Zličová z Hranic.

Děti lákala zvířata

Na výstavě nechyběla ani zvířata. Vedle králíků a drůbeže to byla například expozice exotického ptactva, která lákala především děti. Atmosféru návštěvníkům zpříjemňovala svým vystoupením přerovská skupina Karolina, žáci Základní umělecké školy A. Dvořáka z Lipníku nad Bečvou, také místní kapela Pupkáči a skupina MINI.

Výstavu uspořádala Střední škola zemědělská ve spolupráci s lipnickou organizací Českého svazu chovatelů. Letos se konal už její třináctý ročník, který zřejmě bude i posledním. „Příští rok by se totiž naše škola měla stěhovat do areálu Střední školy zemědělské v Přerově. Jak to bude s dalším ročníkem výstavy, to je stále otevřená záležitost,“ řekl k budoucnosti tradiční akce zástupce ředitele školy Josef Sládek.