Žáci dvou přerovských škol dostali vysvědčení o týden dříve

FOTOGALERIE / Žáci dvou základních škol v Přerově, J. A. Komenského a Trávník, se v letošním roce dočkali vytoužených prázdnin o týden dřív, než je zvykem. Důvodem jsou stavební úpravy na obou školách.

Žáci hned tří prvních a dvou druhých tříd na Základní škole Trávník si odnesli vysvědčení již v pátek 15. června. Ostatní jim nemuseli závidět moc dlouho, pro vysvědčení si totiž přišli o týden později, v pátek 22. června.

„V tomto týdnu začala rekonstrukce, přípravné práce jsou v plném proudu. Budeme vyměňovat topení i vodovodní a odpadní trubky. Během týdne se již například odřezávalo staré topení a odváželo se pryč. Protože jsme velká škola, muselo se samozřejmě začít dřív. Všichni pevně doufáme, že se všechny práce stihnou dokončit do začátku nového školního roku,“ řekla ředitelka školy Kamila Burianová.



V 1. C na Základní škole Trávník proto v pátek ráno panovala veselá atmosféra. Třídní učitelka Iva Parolková postupně rozdala prvňáčkům vysvědčení.

„Mám moc šikovnou třídu, všichni mají samé jedničky,“ prozradila.



Dětem se dřívější konec roku zamlouval.

„Vůbec nemůžu uvěřit tomu, že už to mám za sebou. Celý školní rok strašně rychle utekl. Než jsem nastoupila do školy, uměla jsem celou abecedu, takže jsem si to tady zopakovala,“ popsala například osmiletá Eliška Dostálová z Přerova.

Sedmiletý Samuel Strejček už se nemohl dočkat, až vyrazí s rodiči do zahraničí.

„Na prázdniny už se moc těším, s rodiči pojedeme k moři do Chorvatska. První rok ve škole se mi líbil, nejoblíbenějším předmětem byla matematika,“ svěřil.