„Zdravotnická záchranná služba požádala o rychlou spolupráci prostřednictvím integrovaného operačního střediska. Záchranka akutně žádala o hlídku s defibrilátorem k muži, kterého našla jeho družka v bezvědomí v místě bydliště,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policisté z oddělení hlídkové služby byli do dvou minut na místě i s potřebným vybavením a bez váhání se pustili do oživování muže, který byl ve vážném zdravotním stavu.

„Jeden z policistů zahájil nepřímou masáž srdce a další dva připravili AED defibrilátor, který se používá u osob postižených náhlou srdeční zástavou. Napojili muže na zařízení a pokračovali v jeho oživování až do příjezdu zdravotníků. Během krátké doby se jim ho společně podařilo oživit a stabilizovat,“ dodala.

Policisté pomohli zdravotníkům pacienta přemístit do sanitky, a poté si třiašedesátiletého muže převzal lékař záchranné služby do své péče a převezl do Fakultní nemocnice v Olomouci.

„Zdravotníci poděkovali členům hlídky za včasný a profesionální přístup, který vedl k záchraně lidského života,“ uzavřela.