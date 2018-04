Za neuklizené psí hovínko v Přerově deset tisíc pokuta

Obyvatelům Přerova nejspíš procházka v jarním počasí, která se v těchto dnech nabízí, nejspíš dvakrát nevoní. Nejenom v centru města, ale také v přilehlých lokalitách hyzdí trávníky i chodníky neuklizené psí exkrementy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Situace je rok od roku horší a horší. Majitelé po svých miláčcích ve většině případů totiž neuklízejí, přitom jim to nařizuje městská vyhláška.



Přerované si stěžují, jsou nevrlí na zaměstnance, kteří mají úklid hromádek na starosti. Obracet by se měli ale spíše na nezodpovědné majitele psů, kterých je v Přerově podle statistik opravdu vysoké procento.

„Minulý rok byl, co do počtu sesbíraných exkrementů, rekordní. Zaměstnanci technických služeb odklidili více jak 8 tun výkalů,“ informoval vedoucí střediska čištění města Ivo Sadílek.

Situace není nijak příznivá ani v prvních čtvrtletí nového roku.

„Za první tři měsíce v tomto roce jsme odklidili již téměř 2,5 tuny exkrementů. A to se jedná víceméně o zimní měsíce. Za tu dobu je výkalů tolik, co běžně za půl roku,“ kroutil hlavou Ivo Sadílek.



Mezi nejhorší oblasti patří Předmostí, Velká Dlážka a Osmek.

„Pokud někdo zavolá, že je v některé lokalitě situace špatná, informuji zaměstnance, který je v terénu a ten se na dané místo ihned vydá,“ konstatoval Ivo Sadílek.

Dva zaměstnanci chodí po ulicích města s benzínovým vysavačem v pravidelných intervalech od roku 2010.

Neuklidíš? Zaplatíš!

Jak je vidět, majitelé psů nezastraší ani fakt, že se pokuta za neuklizený výkal může šplhat k několika tisícům korun.

„Sazba může být do deseti tisíc korun na místě,“ informoval zástupce ředitele Městské policie Přerov Miroslav Komínek.



V nedalekém Lipníku nad Bečvou situace není, jak se zdá, tak hrozná.

„Nemyslím si, že by byl Lipník něčím výjimečný, a že by situace byla jiná, než v ostatních městech. Na druhou stranu si také nemyslím, že by problém s neuklizenými výkaly byl podstatně horší. Snažíme se umisťovat nejenom na klíčová místa sáčky na exkrementy, ale také okolo vstupů do parků,“ konstatoval ředitel Technických služeb v Lipníku nad Bečvou Dušan Pořízka.

Všechno je to o přístupu

Stále se ještě najdou tací, kteří si lhostejnost jiných uvědomují.

„Mám dva malé psy a vždy po nich venku uklízím. Všimla jsem si, že výkaly uklízejí majitelé menších plemen, ti s velkými rasami na to prostě kašlou. Mám také malé dítě, nejednou se mi stalo, že jsem dítě nepustila na písek, protože byl plný výkalů. Je to o přístupu,“ popsala například Šárka Kývalová z Přerova.



Po svých psech uklízí také Veronika Nováková.

„Několikrát jsem napomínala ty, co tak nedělají, ale je to zbytečné. Přijde mi, že nejhorší situace je v okolí ulice Budovatelů,“ krčila rameny.



Palčivý problém trápí také ty, kteří nemají žádné psy.

„Docela často vídám v ulicích zaměstnance technických služeb s vysavači, musím říct, že je mi jich líto. Lidé jsou strašně bezohlední. Sám psa nemám, ale kolikrát vidím z okna, jak jsou lidé lhostejní a po psech prostě neuklidí, byl bych pro, aby se zvedl poplatek za psa,“ povzdechl si třeba Jaroslav K. z Přerova.

Tuny odklizených exkrementů

V Technických službách města Přerova se výkaly váží a následně evidují, to kdyby měla veřejnost připomínky, že pracovníci dostatečně neuklízejí. Evidence funguje od roku 2010.



2010 - 4 928 kg

2011 - 6 753 kg

2012 - 4 903 kg

2013 - 5 035 kg

2014 - 6 729 kg

2015 - 6 199 kg

2016 - 7 317 kg

2017 - 8 097 kg