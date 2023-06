Podáním návrhu na obžalobu uzavřeli přerovští kriminalisté šetření případu, který před třemi lety vzbudil velkou pozornost. V říjnu roku 2020 vtrhla po vydatných lijácích do Brodku u Přerova voda z rozbouřené Olešnice a zaplavila několik ulic. Policie na podnět starosty městyse zahájila šetření, které potvrdilo, že má povodeň na svědomí lidská nedbalost. Škoda se vyšplhala na 14 milionů korun.

Zatopený Brodek u Přerova, 15. října 2020 | Video: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Ulice Brodku zaplavila voda z Olešnice v noci ze 14. na 15. října roku 2020. „Na Olešnici v kokorském katastru je splav, kde byla spuštěna všechna tři stavidla. Přišli jsme na to, že majitel, který bydlí na kokorském katastru, tam byl den předtím a nechal stavidla zavřená. Průtok tak byl škrcený a voda vytekla do polí. Kdyby to tak nebylo, Brodek by byl na suchu a nevznikly žádné škody,“ líčil tehdy starosta Brodku u Přerova Roman Zbožínek.

Voda se rozlila do polí a ohrožovala na sedm desítek domů. Zasaženy byly ulice Třebízského, Nerudova, Majetínská, Masarykovo náměstí a také 28. října. Zaplaven byl ale i železniční podjezd na silnici ve směru na Majetín. Na místě zasahovalo patnáct jednotek hasičů, kteří odčerpávali vodu.

Sezona začíná. Koupaliště v Penčicích otevře dříve, v červnu jen o víkendech

Policie nyní šetření případu uzavřela podáním návrhu na obžalobu. „V polovině května byl spisový materiál ukončen a předán státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Přerově s návrhem na podání obžaloby. Obviněnými z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti jsou v tomto případě fyzická a právnická osoba,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Viníkovi hrozí až osm let

Celková škoda byla podle ní vyčíslena na 13 milionů 900 tisíc korun a viníkovi hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

Policie prováděla v této souvislosti rozsáhlé šetření, protože množství poškozených objektů bylo značné. Vyšetřování potvrdilo stejnou příčinu, jakou zjistil už dříve starosta městyse. „Při vydatných deštích zůstalo večer stavidlo uzavřené a říčka kvůli tomu vystoupila ze svého koryta,“ shrnul krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Zvon se jmény dětských obětí masakru spatří poprvé Přerované

Podle starosty Brodku jen na obecním majetku vznikla škoda 290 tisíc korun - zasažena byla škola, obecní úřad, ale i další objekty.