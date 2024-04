Co se dozvíte v zamknuté části?

Ceny se pohybují od 1 milionu 849 tisíc korun za jednopokojový byt až do 6 milionů za třípokojový s velkou terasou.

Více než dvě třetiny bytů mají buď balkon nebo terasu. „Balkony jsou ve druhém a třetím nadzemním podlaží, ale nejsou ve čtvrtém, protože to nepovolili památkáři. Velké byty v přistavěném střešním patře mají prostornou terasu. V posledním je deset jednopokojových bytů, a tam balkony nejsou,“ doplnil Fibichr.

Zájemce už mají také komerční prostory. „Jednu komerční jednotku máme prodanou už dlouho a vznikne zde zubní ordinace, pak je tu ještě jeden prostor. Zájemkyně zde zvažuje kosmetické studio, ale zatím to není smluvně uzavřeno,“ řekl.

Ve zrekonstruované budově je i nový výtah. „Vedle schodiště byla vždy výtahová šachta, ale výtah zde nebyl. Takže se jen osadil do připravené šachty. Už je v provozu a používá se,“ doplnil. Za domem vznikne celkem pětadvacet parkovacích míst a v suterénu domu jsou tři dvougaráže.

Stavebníci podle něj také řešili, jak využít podloubí s velkými oblouky, které je typickým rysem této budovy. „Developer zde původně plánoval kavárnu, ale vzhledem k tomu, že oblouky jsou obrovské a investice do kavárny by přišla na několik milionů, nakonec od toho ustoupil a proběhla jen renovace. Nad oblouky vznikne velká terasa, která se rozdělí na dvě části, a bude patřit ke dvěma dvoupokojovým bytům. Ve spodní části je to zrenovované a volně přístupné,“ popsal Fibichr.

Budovu město prodalo

Bývalá armádní budova v Čechově ulici 43, kde byl v minulosti vojenský soud a po revoluci zde mělo vzniknout sídlo Krajského státního zastupitelství, dlouho chátrala. Přerov ji v roce 2009 získal bezúplatně do svého majetku, ale využití se pro ni dlouho nepodařilo najít. Původní plány na využití pro potřeby úřadu nebo nové knihovny totiž ztroskotaly. Až v roce 2020, kdy město za 12 milionů 590 tisíc korun objekt prodalo opavské společnosti Byty Čechova, nastal posun. Firma se rozhodla zchátralý a nevyužitý objekt zrekonstruovat pro účely bydlení. Opavský investor později prodal celý projekt stávajícímu developerovi.