Za dětský úsměv zbrusu nový ipad mini - 21. soutěžní kolo

Střední a východní Morava - Dětský úsměv… to je rozhodně něco, co nám dokáže alespoň na chvíli zahnat běždné denní starosti někam do propadliště dějin. "Bereme" si ho s sebou do zaměstnání, vítá nás večer, snažíme se ho zachytit na fotografii či video jako rodinnou památku.

V Deníku Junior jsme pro svoje čtenáře připravili novou fotosoutěž. Co proto máte udělat? Vyfotografujte svého syna, dceru, vnuka či vnučku a pošlete jejich snímek do naší soutěže o nejpěknější dětský úsměv. Vašeho potomka otiskneme v některém z vydání Deníku junior, abyste mu otištěnou fotografii mohli zařadit do památečního alba. Snímek pošlete mejlem na adresu prilohy.stm@denik.cz. Můžete jej poslat také poštou na adresu Regionální Deník, Aksamitova 2, Olomouc 779 00. Na obálku poznačte heslo „Soutěž". O co hrajeme? Odborná porota vybrala z každého vydání jednu fotografii, která postoupila do finále před porotu důležitější. Před vás, naše čtenáře. Na internetových stránkách vašeho regionálního Deníku můžet do 31. ledna do 24.00 hodin hlasovat, která fotografie by měla vyhrát. Výherce, který získá IPAD MINI, ohlásíme v některém únorovém vydání Deníku junior. Do soutěže ho věnuje mecenáš a filantrop Alessandro Alagia, který iPad mini vítězi také osobně předá. Úterý 20. ledna - 21. soutěžní kolo

EVIČKA. V modré vypadám dokonale. Foto: Lucie Štěpánová

ELIŠKA. Chvilku vydrž, vyletí ptáček. Foto: Pavlína Střelcová

TEREZKA. Miluji focení! Foto: Pavlína Střelcová

ADÉLKA. Úsměv v přírodě Foto: Pavlína Střelcová

SÁRA. Kyblíky odjakživa patřily na hlavu! Foto: Petr Wolf

NIKOLKA. Jen červená to může být. Foto: Helena Dosedělová

VERUNKA. Jednou budu modelka! Foto: Lucie Páleníková

VERONIKA. Malý skřítek v růžovém. Foto: Jan Pászto (Soutěž se řídí pravidly, které najdete na webu regionálního Deníku, která naleznete ZDE)

Autor: Redakce