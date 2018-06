Z rybníku v Předmostí mizí voda, stěžují si rybáři

Razantní úbytek vody z rybníku Hliník v Předmostí dělá vrásky na čele místním rybářům. Kvůli suchu, které v posledních týdnech na Přerovsku panuje, podle nich hrozí hromadné úhyny ryb a majitelé zahrádek by z něj neměli vodu odčerpávat. Pokud by se situace nadále zhoršovala, obrátí se rybáři na právníky.

Rybáři jsou přesvědčeni, že vodu odčerpávají místní zahrádkáři.

„Ohrožují tak život v rybníce, který využívají naši mladí rybáři do patnácti let. Hladina rapidně klesá, takže nezbývá, než zasáhnout. Dnes je tak na šedesáti centimetrech, a pokud to tak půjde dál, hrozí hromadné úhyny kaprů, tolstolobiků, amurů, štik i cejnů,“ obává se šéf přerovské pobočky Českého svazu rybářů Alexander Majer.

Podle něj přišlo zarybnění vodní plochy na dvacet tisíc korun.

„Dali jsme tam peníze v rybách pro děcka, takže to nemůžeme nechat jen tak,“ řekl.

Vlastníkem pozemku, na němž se rybník nachází, je pivovarnický holding PMS Přerov. Ten uzavřel už v minulosti dlouhodobou nájemní smlouvu s Českým rybářským svazem.

„Naše společnost převedla dočasně užívací právo k rybníku na Český rybářský svaz,“ shrnul právník holdingu PMS Jindřich Protivánek.

Mohou se domáhat práva

Českému rybářskému svazu dává podle něj občanský zákoník z titulu nájemního práva aktivní legitimaci domáhat se ochrany před každým, kdo by výkon tohoto práva rušil, nebo ztěžoval.

„Má tedy plné právo domáhat se i případné soudní ochrany proti každému, kdo do výkonu nájemního práva zasahuje,“ vysvětlil.

Český rybářský svaz se může domáhat i případného nařízení předběžného opatření, spočívajícího v zákazu odčerpávání vody z rybníka a současně se proti tomu, kdo svým jednáním způsobuje škodu, může domáhat její náhrady.

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Přerově se od nelegálního odčerpávání vody distancuje.

„Pokud ji z rybníku odebírají jednotlivci, nemůžeme to bohužel nijak ovlivnit,“ uvedla předsedkyně sdružení Jana Kosturová.

Vody jako žabě po pupek

Podle zahrádkářů může být ale problém i jinde.

„V rybníku bylo vždycky vody málo, a pokud je takové sucho jako letos, je jí dnes jako žabě po pupek,“ soudí jednatel osady základní organizace na Žernavé Pavel Ogoun.

Zástupci odboru životního prostředí přerovského magistrátu tvrdí, že mohou majitelé zahrádek vodu z rybníku brát, ale jen v omezené míře.

„Pokud by ji brali konvemi a kýbly, nevadí to, ale v případě, že by ji bez povolení odčerpávali čerpadly, hrozí jim finanční postih. Pokuta se může vyšplhat až na desítky tisíc korun,“ upřesnil šéf odboru Pavel Juliš.

Projekt na revitalizaci usnul

Přerovská radnice plánovala už dříve revitalizaci rybníků v Předmostí tak, aby se podařilo zadržet vodu v místech, kde vysychá, a obnovit mokřady s vzácnými druhy rostlin a živočichů.

„Studie byla nachystaná, ale s mým odchodem z koalice tento projekt usnul. Dnes voda v rybnících chybí, a to jak pro zahrádkáře, tak pro přírodu a rybáře, protože jednoduše odteče do kanálu,“ uzavřel zastupitel Radek Pospíšilík (Za prosperitu Přerova).