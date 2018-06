Z Přerova odchází po sedmnácti letech oblíbený farář

Dlouholetý farář Římskokatolické církve v Přerově Pavel Hofírek odchází po sedmnáctiletém působení ve zdejší farnosti na jiné působiště. Podle olomouckého arcibiskupství je střídání duchovních běžné, ale změna na přerovském děkanátu je jednou z největších v letošním roce.

Pod přerovský děkanát spadá čtyřiadvacet farností, kromě Přerova a Předmostí také ty v Kojetíně, Dřevohosticích,Vlkoši, Bochoři, Kokorách nebo Troubkách. Změna faráře se dotkne zhruba tří tisícovek věřících, kteří chodí každou neděli do kostela.

„Těžko se mi o odchodu mluví, protože je mi to líto. Za tu dlouhou dobu, co jsem v Přerově, jsem si na město i zdejší věřící zvykl. Odcházet jsem nechtěl, ale slíbil jsem poslušnost, takže to musím přijmout,“ komentoval to přerovský farář Pavel Hofírek.

Ke změnám by mělo dojít v průběhu měsíce července, kdy Pavla Hofírka na faře vystřídá jeho nástupce Josef Rosenberg. Ten v minulosti působil v Litovli a Uničově a v posledních letech ve Vizovicích.

Zamíří do Rožnova

Podle mluvčího olomouckého arcibiskupství Jiřího Gračky jsou obměny duchovních běžné.

„Během roku někteří kněží odcházejí ze služby a jiní zase přicházejí. Na konci června je kněžské svěcení, kdy noví duchovní nastupují do služby, a proto ke změnám dochází právě teď,“ řekl.

Přerovský farář Pavel Hofírek bude sloužit v Rožnově pod Radhoštěm, odkud nyní odchází kněz.

„Problémy se změnami jsou vždy a ne každému je taková změna příjemná, ale je potřeba osoby kněžích prostřídat. Má to nejen negativní, ale i pozitivní stránky - nový kněz přináší něco nového a může oslovit zase jiným způsobem,“ uzavřel.