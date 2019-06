Letošní sezona nabídne na rozdíl od těch předchozích jediný žánr - zato v deseti nejrůznějších podobách tak, jak se postupně v průběhu desetiletí utvářel.

„Hudební léto se tentokrát ponese ve znamení rocku. Naší snahou bude představit rock v co nejširší škále a ukázat i některé jeho méně známé tváře,“ prozradil dramaturg festivalu Pavel Ondrůj.

Sérii prázdninových koncertů zahájí v úterý 25. června zpěvačka Ela Debska, která přerovskému publiku není zcela neznámá.

„Nevybrali jsme ji náhodou, lidé si ji oblíbili pro její mistrnou interpretaci skladeb legendární Janis Joplin. Obdivoval ji také velký fanoušek muziky a podporovatel našeho festivalu Vladimír Puchalský, kterému chceme první koncert symbolicky věnovat,“ zmínil.

Hudební úterky budou startovat vždy v 19 hodin.

„První ročníky jsme začínali s co nejpestřejší dramaturgií napříč žánry. Letos se multižánrovost projeví pouze v rámci jediného stylu, a to v co možná nejpestřejší škále,“ vysvětlil Pavel Ondrůj.

Během festivalu se představí jak české kapely, které dělají rockovou muziku originálně a autorsky, tak zahraniční interpreti.

„Na úterních koncertech zazní rock v podobě funky i blues, fusion, rockabilly či třeba post-rocku,“ doplnil.

Posezení a tanec

Diváků a návštěvníků přicházejí v létě na hradby každé úterý stovky.

„Někteří relaxují s dětmi na trávníku, jiní postávají se skleničkou, nebo tančí u pódia. Mnozí si vychutnávají poslech i z protějšího břehu Bečvy. Naplnila se tak naše původní vize - abychom z hradeb učinili nejen skvělou lokalitu pro koncerty, ale i místo setkávání Přerovanů,“ řekla Lada Galová z organizačního týmu festivalu.

Pořadatelé nezapomenou ani letos na podporu dárcovství krve.

„V duchu motta festivalu „Ráno krev, večer zpěv“ bychom chtěli vyzvat ty, kteří by chtěli darovat nejcennější tekutinu, aby přišli kterékoli úterý do přerovské nemocnice,“ řekl Pavel Ondrůj, který je sám držitelem Jánského zlaté plakety.

Motivací bude prvodárcům stejně v předchozích letech malý bonus.

„Jsou jím volné vstupenky pro dvě osoby na některé z podzimních představení v Městském domě podle vlastního výběru,“ upřesnila Lada Galová. Hudební léto na hradbách potrvá přesně deset týdnů a vstupné na koncerty je dobrovolné.