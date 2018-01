Z Přerova do Brna dvoustovkou. Stavba rychlodráhy má zelenou

VIZUALIZACE / VIDEO / Podstatně rychlejší spojení ze středu Moravy do Brna by za pár let mohla přinést razantně přestavěná železniční trať, která počítá i s modernizaci všech zastávek a nádraží po trase.

Za půl hodiny z Přerova do Brna. Takto rychlé cestování vlakem má zajistit přestavba trati do Brna. Čtyři z pěti úseků plánované stavby nedávno dostaly zelenou od úředníků posuzujících vliv na životní prostředí. Stavba může začít za tři roky, hotovo by bylo v roce 2025. Vlaky mají na trase mezi Přerovem a Brnem jezdit rychlostí dvě stě kilometrů za hodinu. Navíc budou mít k dispozici dvě koleje, místo současné jedné. ČTĚTE TAKÉ: Lepší jízdní řády už v lednu, slibuje kraj po průšvihu s autobusy Správa železniční dopravní cesty chce letos zažádat i o schválení přípravných dokumentací na stavby. „Pokud budou přípravy bez komplikací, začneme stavět v roce 2021. V současné fázi ale nelze říct, která část bude hotová jako první,“ upozornila mluvčí správy Kateřina Šubová. Vizualizace celé rychlostní trati Brno - Přerov - Bohumín Bez přejezdů s novými tunely Dělníci postaví také šest nových tunelů v celkové délce necelých čtyř kilometrů. „Některé části trati budou posunuté. Zruší se všechny silniční přejezdy a místo nich vzniknou nadjezdy nebo podjezdy,“ přiblížil generální ředitel společnosti Moravia Consult Olomouc Václav Kratochvíl. Firma zpracovává dokumentace ke dvěma stavbám mezi Nezamyslicemi na Prostějovsku a Přerovem. Podle cestujících je zrychlení vlakové dopravy potřebné. Například student David Růžička začal před rokem kvůli rychlosti vlakových spojů jezdit z Brna do Přerova autobusy. „Kdyby cesta vlakem trvala půl hodiny, určitě bych jezdil raději jím,“ uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Parčík na náměstí Františka Rasche ničí vandalové Modernější zastávky Přestavba usnadní cestování také handicapovaným lidem. „Na trati zmodernizujeme všechny železniční stanice a zastávky. Ve stanicích vybudujeme ostrovní nástupiště, na které se dostanou i lidé s omezenou schopností pohybu a orientace,“ přiblížila Šubová. Díky zrychlení přepraví vlaky větší množství cestujících. Místo nynějších sedmi až více než sedmnáct tisíc lidí denně. Čtyři z pěti úseků mají stát necelých třicet miliard korun. „Projektanti se snaží modernizaci naplánovat tak, aby byla železniční doprava při stavbě omezená minimálně,“ přislíbil Kratochvíl. ČTĚTE TAKÉ: RegioJet už v Přerově nestaví ČD: Vlaky máme připravené Nyní jezdí vlaky mezi Brnem a Přerovem rychlostí maximálně sto kilometrů za hodinu. České dráhy jsou na zvýšení rychlosti na dvojnásobek připravené. „V současnosti máme třicet lokomotiv a přes dvě stě osobních vagonů pro rychlost dvě stě kilometrů za hodinu,“ informoval mluvčí drah Petr Šťáhlavský. ČTĚTE TAKÉ: Přerovsko jako Zemanova bašta? Někde měl přes 30 procent, jinde přes 70

Autor: Kateřina Beranová