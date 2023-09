Tak jako každý rok nastal čas, kdy studentská srdce smutní a pedagogové začínají zapalovat svíčky a pokládat obětiny u oltářů Igora Hnízda, patrona učitelů. Zkrátka končí prázdniny a začíná škola. Jako vždy jsme připraveni a každé všední ráno budeme u vybraných přechodů pro chodce.

Při té souvislosti tradičně recyklujeme rady a zkušenosti z let minulých. Nepředpokládáme, že by je četli vaši potomci, ale vy už jim je nějak nenápadně (nebo klidně nápadně) předáte.

● Rudá prý rozhýbe býka. Je to fáma, protože skotu je barva úplně šumák, hlavně když se to vlní. Takže platí bez výjimky, že červená prostě znamená Stůj! Hlavně na semaforu. Ve většině případů se k barvě přidává i pomalé „lup…lup…lup.“ Okamžik postůjte a vyklepávejte si takt fakt nohou, dokud nedojde ke změně. No, a když se rytmus změní na rychlé „tutututututu“ a zeleně se rozzáří figurka Alzáka, běžte. Běžte, protože s tím retardovaným emzákem nechce nikdo ztrácet čas. Co kdyby začal zase vřískat.

● Člověk nemusí být studovaný chiropraktik, aby věděl, že před trvalým ochrnutím leckdy pomůžou jen tři jednoduché pohyby krční páteří. Schválně si to vyzkoušejte. Stačí dojít k silnici a plynule otočit hlavu doleva, doprava a opět doleva. Takže nanečisto. Otevřít oči, nádech, výdech, levá, pravá, levá. Pamatujte, že LPL je lepší než LDN, JIP či snad RIP.

● Věřte, že skoro v každém je trochu toho rebelství. Buďte trochu za hipíky a udělejte něco, co vám v zoo či na safari nedovolí. Došlápněte si na zebru. Buďte krutopřísní, klidně přes ni normálně přejděte. Co na tom, že je to ta na silnici. Vězte, že i Brouci u toho vypadali cool.

● Pamatujte, že pár minut navíc fakt ještě nikoho nezabilo. Na rozdíl od auta. Přebíhat na poslední chvíli přes vozovku je hloupost. Čas už stejně nevrátíte. Lepší poznámka do žákovské knížky od kantora za pozdní příchod než od Morany za brzký.

● Hudba povznáší duši. Dejte si bacha, aby nebyla pozvednuta ještě výš. Třeba až do nebe. Se sluchátky totiž neslyšíte štěbetající ptactvo, ale ani přijíždějící náklaďák.

● Jak jistě víte, tak letos na piedestalu barev nahradila fialový odstín Veri Peri svěží a netradiční barva 18 – 1750 Viva Magenta. No a co? My nejdeme s mainstreamem a volíme sexy reflexní. Dá se kombinovat s jakoukoliv jinou, neokouká se, je trendy a nadčasová.

● Ačkoliv vám Bulánci, Assasin Creed nebo Call of Duty vycizelovaly reakce k dokonalosti, tak vězte, že to obvykle neplatí ani pro rodiče, ani pro řidiče. Na vyběhnutí zpoza zaparkovaných aut či popelnic prostě nezareagují včas. Ve srovnání s vámi jsou jako zombíci (ti klasičtí, ne ti z Dying Light).

● Mobil je dobrý sluha, ale zlý pán. Psaní a čtení zpráv či pozorování TikToku (už loni a předloni jsme říkali, že se nejedná o ty osvěžující ňuchňavé válečky) za chůze, je fakt pitomý zlozvyk a velký prů… problém.

● Stejně jako Gimli, syn Glóina, syna Gróina, syna Farina, syna Borina, syna Náina II., syna Oína…no nic, zkrátka trpaslík neviděl přes hradby, ani vy často nevidíte přes stojící auta. Přes mnohá esúvéčka kolikrát nevidí ani vrchní doskakovač školního basketbalového družstva. Pamatujte, že když už musíte jít mimo zebru, vyberte si místo, kde vidíte nejen vy, ale i řidič. Jo, a nezapomeňte na výše uvedené krční cviky LPL.

● Může se stát, že na druhé straně silnice zahlédnete partu kámošů a zaslechnete „zírej voe, hustý, mega, zírej“, zachovejte klid. Nepanikařte. Normálně bezpečně přejděte. Video s lekavou pandou bude na youtube i za chvíli. Fakt.

● Učitelé (a nejen oni) mají rádi hlavy otevřené, ale to je myšleno obrazně. Fakticky. Pokud tedy šetříte nohy a do školy se přibližujete na kole, koloběžce nebo nějakém tom boardu (snow, paddle, power, fly…), vězte, že musíte mít na hlavě helmu.

● Speciální bod se vztahuje k rodičům. Dnes tolik oblíbená elektrická koloběžka (hloupý název, neboť u ní málokdo hýbe nohama, natož, aby běžel) je zákonem považována za kolo. A na kole můžete vozit další osobu jen na homologovaném sedátku. Tím, že postavíte prvňáčka před sebe (obvykle bez helmy) a svištíte dvacítkou po silnici (nedej bože po chodníku), sice otevřete dětská očička, ale hrozí, že v lepším případě otevřete taky peněženku. V tom nejhorším pak…brr…nebuďte hloupí.

Tak snad se všichni ve zdraví dočkají dalších prázdnin, kdy rodiče zase vytáhnout metry, kantoři pošlou k nebi korkovou letku a my budeme recyklovat dovolenkové rady.

