„Hra na tělo není jen práce pro tělo, ale i pro mysl. Je to velmi komplexní, protože se člověk musí více soustředit a hlava se tak učí nové věci,“ přiblížila srbská lektorka Ana Vrbaski. Účastníky kurz obohatil.

„Zvuky, které člověk dokáže vyloudit na tělo, jsou velmi zajímavé a je jich celá škála. Smyslem je zpřítomnění se, člověk se musí soustředit, aby sekvence a synchronizace zopakoval správně - a tím pádem zapomene na všechny starosti, které má. Byly tam pasáže, které jsem dával docela dobře, ale střídaly se s momenty, kdy jsem se vůbec nechytal,“ řekl s úsměvem jeden z účastníků kurzu Michal Kašpárek.

Organizátoři Hudebního léta na hradbách chtěli letos nabídnout návštěvníkům novinku. „O této srbské skupině vím asi rok, protože sbírám informace o různých balkánských kapelách, které by se hodily do dramaturgie Hudebního léta na hradbách. Srbské duo Alice in WonderBand to dělá netradičně a po svém. Z reakcí účastníků kurzu bylo vidět, že jsou i zdánlivě běžné pohyby v podstatě složité. U všech to vyvolalo úsměvy na tvářích a lidé byli spokojení, že si mohli vyzkoušet něco nového. Srbské duo performerů do toho vložilo svůj temperament a vlastní písničky,“ popsal ředitel festivalu Pavel Ondrůj.

V plánu jsou další workshopy

Stejnou dramaturgickou změnu udělali pořadatelé i loni, kdy přesunuli do farní zahrady koncert houslisty Pavla Šporcla. Dorazily na něj davy návštěvníků.

„Letos jsme chtěli více zapojit veřejnost, což se podařilo - na každý kurz se přihlásily více než dvě desítky zájemců. Jsme rádi, že jsme se mohli v parném počasí přesunout do klimatizovaných prostor Římskokatolické farnosti, za což děkujeme,“ doplnila Lada Galová z Kulturních a informačních služeb města.

Ve středu 14. srpna se od tří hodin odpoledne uskuteční ve stejných prostorách kytarový workshop s podtitulem Akordy na kytaře, který povede polský lektor Tomislav Zvardoň. Účastníci se na něm dozví, jak správně číst a pochopit akordové značky a pracovat s nimi, jak zdokonalit svou orientaci v harmonii a vytvářet vlastní kreativní a zajímavé doprovody.

Na své si přijdou fanoušci všech žánrů - jazzu, rocku, blues, latin music, flamenca nebo popu. Po workshopu ožije farní zahrada koncertem kytarového dua Tomislav Zvardoň a Marek Šmaus. Poslední workshop hry na africké bubny djembe se uskuteční ve čtvrtek 15. srpna a povede jej polský hudební propagátor a cestovatel Łukasz Dembiński.

„Ve čtvrtek sem přiveze dodávka čtyřicet bubínků djembe pro účastníky kurzu, kteří si budou chtít hru na africké bubny vyzkoušet, protože tento nástroj přece jen každý doma nemá,“ zmínila Lada Galová. Po workshopu bude ve farní zahradě následovat meditativní koncert dua Łukasz Dembiński & Szymon Chudy. Začátky koncertů jsou v 19 hodin.