Přerov - Přerované, kteří v těchto dnech procházejí frekventovanou Wilsonovou ulicí v historické části města, mají novou zábavu. Tipují, co vyroste na místě bývalé proluky, jíž v minulosti krášlila socha Neptuna a patřila k vyhledávaným místům maminek s malými dětmi.

Co vyroste ve Wilsonově ulici? | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Parcelu v samotném centru Přerova koupil před lety od města podnikatel Vladimír Míček a ten se rozhodl klidovou zónu zastavět bytovým domem. Nevzhledné ocelové kontrukce však podle místních lidí hyzdí centrum a mezi obchůdky se vyjímají jako pěst na oko.

„Já tomu říkám atomový kryt. Skoro každý den si to tu fotím a už mám těch snímků několik desítek,“ řekl důchodce z Přerova Václav Dorazil.

Tomu se zastavění oblíbené proluky, v jejímž pozadí byly městské hradby a nebo kostel svatého Jiří, nelíbí. „Větší hrůzu jsem opravdu neviděl. Každý den přemýšlím, co to bude. Že by další supermarket?“ ptal se senior.

Novou stavbu kritizuje i starší žena z Přerova. „Teď už je na nářky pozdě, když ten pozemek nepatří městu, ale soukromníkovi. Přerované však zastavěním proluky přijdou o jedinečný výhled na historickou část města. Ten pohled už definitivně zmizí,“ posteskla si žena.

„Silná ocelová konstrukce se mi nelíbí. Mnohem lépe by se tu vyjímal nějaký menší dům nebo obchod,“ uvažuje zase další z Přerovanů Václav Jílek.

Podle přerovského podnikatele a vlastníka pozemku Vladimíra Míčka potrvá stavba bytového domu do konce roku.

„Zhruba do poloviny září navezeme poslední materiál na stavbu a potom také z dlažby zmizí dřevěné chodníčky,“ řekl Míček. Na místě proluky vyroste podle jeho slov dům se dvěma bytovými jednotkami.

„Ocelovou konstrukci jsme pro stavbu použili proto, že je to nejracionálnější řešení,“ vysvětlil podnikatel Míček důvody použití tohoto materiálu.

Objekt má podle jeho slov sloužit pouze k bydlení a nebudou v něm například obchody. Podle stavbyvedoucího Stanislava Petráše se budou nosné konstrukce stavět až do příštího týdne.

„Lidé ze sousedního domu se ale nemusejí obávat toho, že bychom jim zastavěli okna železem,“ reagoval na častou námitku místních Petráš. Dům bude totiž v úrovni okolních objektů.