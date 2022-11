Chvíle dojetí nastaly hned v úvodu večera, kdy na Wykrenta zavzpomínali „on-line“ jeho hudební kolegové - zpěvačka Marie Rottrová, jejímž dvorním textařem byl, Petr Němec nebo Ivan Němeček. Když se na plátně v sále Městského domu objevil záznam z koncertu, na kterém Jaroslav Wykrent zpívá písničku Agnes, lidé se spontánně přidali a následoval potlesk ve stoje.

„Mám radost hlavně z toho, že jsme se tímto způsobem symbolicky rozloučili s Jardou, který nás před osmi měsíci opustil, a že jsme mu mohli vzdát hold,“ řekl hlavní organizátor večera Bohuslav Přidal. Ten na scénáři pracoval půl roku.

„Chtěl jsem vzpomínku založit na osobních pocitech lidí, kteří ho znali, a na tom, co jsme společně prožili. Mám velkou radost, že lidi v sále zareagovali, zazpívali si společně Agnes a na závěr nechyběl ani standing ovation, což měl Jarda na koncertech vždycky rád,“ přiznal Bohuslav Přidal.

Legedární doprovod

O hudební doprovod se postarala legendární kapela Synkopa, která za dva roky oslaví šedesát let své existence.

„Skupina hraje v obměněné sestavě, protože zemřel zpěvák Petr Řihošek, a Vláďa Peška zase odešel ze zdravotních důvodů - i když dnes v jedné části večera vystoupí. I to je obdivuhodné - že vlajka Synkopy vlaje dál,“ poznamenal.

Bohuslav Přidal posluchačům přiblížil okolnosti vzniku prvního CD Synkopy a Jaroslava Wykrenta v roce 1997, kterému pomáhal na světlo.

„Jmenovalo se Tenkrát ve tři. Za tímto názvem se skrývá spousta práce, nadšení a entuziasmu, bez něhož bychom společně s Jardou a Vaškem Kolářem nedokázali cédéčko vydat,“ řekl.

CD bylo pokřtěno 18. října roku 1997 v Městském domě.

„Ten večer byl důležitý i v tom, že nastartoval pořádání dalších akcí a zábav - později následovaly Hudební Dvojtečka a Trojtečka, ale i jiné koncerty. Ten poslední v Přerově s kapelou In Blue se uskutečnil loni v listopadu v klubu Teplo,“ zmínil.

Vzpomínkový večer na Jaroslava Wykrenta, jehož součástí byla i půlnoční videodiskotéka, zaplnil sál Městského domu do posledního místečka a lidé se dobře bavili. Dorazili i fanoušci, kteří na koncerty Synkopy chodili v mládí.

„Do měšťáku jsem chodila od patnácti let a hrálo se vždycky ve tři hodiny odpoledne, tak to prostě bylo. Je to moje srdcovka a je úžasné, že přišlo tolik lidí, obzvlášť v dnešní době. Sice, když se podívám po sále, čas se na nás podepsal, ale o to je lepší, že lidé přišli,“ řekla třeba Marie Plánková.

„My jsme dnes sedmdesátníci - i starší, takže ta doba asi měla něco do sebe. Strašně ráda na ni vzpomínám,“ dodala.

Na koncerty Synkopy chodí pravidelně i Libor Krestýn, syn jednoho z původních členů kapely, kytaristy Emila Krestýna.

„Je to vzpomínka jak na Jardu, tak na ostatní spoluhráče, kteří v Synkopě hrávali. Jarda Wykrent byl dobrosrdečný člověk a jeho nápady oslovovaly lidi po celé České republice. Je velká škoda, že odešel, zůstane ale ve vzpomínkách a srdcích alespoň díky těmto písničkám,“ uzavřel.