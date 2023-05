Opoziční zastupitelé pokračují ve sbírání podpisů za uspořádání referenda, které by rozhodlo o dalším využití bývalého hotelu Strojař. Návrh na konání referenda, který prosazují čtyři strany - Piráti, Společně pro Přerov, SPD a Za prosperitu Přerova, na jednání zastupitelstva koncem loňského roku neprošel.

Přerovská opozice pokračuje ve sbírání podpisů za uspořádání referenda, které by rozhodlo o dalším využití hotelu Strojař. Na stánek mohou lidé narazit i u Galerie Přerov. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Kampaň v ulicích má docílit toho, aby se opozici podařilo shromáždit potřebných 3,5 tisíce podpisů. Pokud je získá, zavazuje to zastupitele k vyhlášení referenda.„Rozběhli jsme druhé kolo kampaně a lidé nás mohou každý týden potkávat v ulicích města. Rozšiřujeme také podpisová místa - na některých se daří archy zaplňovat rychle, někde je to pomalejší. Do této doby se nám podařilo získat 1 300 podpisů a stále přibývají další. Chceme se více zaměřit i na místní části,“ řekla opoziční zastupitelka za Piráty Lenka Jüngling.

Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) je platné usnesení zastupitelů, které počítá se záměrem prodeje této budovy. Vedení radnice považuje za prioritu opravu stávajících obecních bytů. Rekonstrukce Strojaře by navíc byla příliš nákladná. „Máme pořád stejný názor - a to, že chceme přednostně opravovat bytový fond města,“ shrnul primátor. Několik zájemců o Strojař si už, jak dodal, zjišťovalo podmínky.