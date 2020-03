„Sdělila jsem informaci o zrušení výuky žákům rozhlasem a zrovna jsem ve třídě, která měla mít v pátek maturitní ples. Slzičky jsou, ale věříme, že se nějak domluvíme na náhradním termínu a o tuto společenskou událost, na kterou se všichni těšili, nepřijdou,“ popsala atmosféru ředitelka školy Romana Studýnková. Ta považuje mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví za jediné možné.

„Asi se shodneme na tom, že je na prvním místě zdraví, a to, jestli budou děti týden nebo dva doma, není zase tak důležité. Učitelé budou se svými žáky komunikovat přes e-mail, kde dostanou pokyny k domácímu studiu. Výuka bude tedy probíhat alespoň tímto způsobem,“ doplnila.

Kvůli obavám z nákazy koronavirem se uzavře školní jídelna, domov mládeže, ruší se i hudební festival školy a sportovní akce studentů.

Opatření není dotažené, myslí si ředitel

Informaci o mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví zveřejnila na webu i přerovská Základní škola U Tenisu. Její ředitel Michal Pospíšil si ale myslí, že opatření není úplně „dotažené.“ Například v Itálii mělo uzavření škol ten dopad, že studenti posedávali v kavárnách a šíření nákazy se nezastavilo.

„Pokud by zůstali všichni žáci v karanténě, tak by to asi mělo smysl. Co ale budou děti dělat, když budou mít volno? Vyrazí třeba do nákupní galerie. Tady ve škole jsme schopni je pohlídat, zasáhnout, kdyby měl někdo nějaké zdravotní problémy,“ řekl. Spousta rodičů navíc řeší, jak narychlo zajistit hlídání nebo náhradní program pro děti.

„Naši žáci měli ze zrušení výuky samozřejmě radost. Otázka ale je, jestli domysleli, z čeho se vlastně radují. Postupem času jim dojde, že není z čeho se radovat, protože budou muset učivo dohánět,“ konstatoval ředitel. Pokud by opatření trvalo déle, zřejmě by škola přistoupila ke vzdělávání „on-line“ - tedy prostřednictvím internetu.

Ruší se i lyžařské zájezdy

Opatření se podle něj dotne celé řady naplánovaných školních akcí. „Zrušili jsme lyžařský zájezd do Rakouska, zájezd do Prahy, školní exkurze, ale třeba i konverzační soutěž,“ vyjmenoval ředitel.

Pedagogové virové prázdniny nemají a ve škole zůstanou. „Je to splněný sen mnoha učitelů. Třídy zcela bez žáků,“ glosovala situaci jedna z přerovských kantorek.