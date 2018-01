Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přerovsku: rekordních 907 tisíc

Příjemné lednové počasí a teploty nad nulou přispěly k tomu, že se během letošní Tříkrálové sbírky na Přerovsku vybralo o 60 tisíc korun více než v loňském roce.

Výtěžek ve městech a čtyřiceti obcích, jež spadají pod přerovský děkanát, je rekordní a zastavil se na částce 906 tisíc 941 korun.

„Nejvíce štědří byli v Troubkách, kde vhodili lidé koledníkům do kasiček 79 tisíc korun. V přepočtu na jednoho obyvatele ale vedou Nahošovice - v této malé obci přispěl každý z místních částkou 56 korun. Slušný výsledek mají i v Suchonicích, tam daroval každý občan v průměru 50 korun,“ upřesnila Martina Krejčířová, koordinátorka Tříkrálové sbírky z Oblastní charity v Přerově.

Přerov dal více než loni

Vůbec poprvé se letos koledovalo v Nelešovicích.

„Skupinka Tří králů to přitom neměla vůbec jednoduché, protože ve vesnici nešel obecní rozhlas a lidé se tak o sbírce dozvěděli až z úst koledníků. Přesto se zde vybralo krásných 4 586 korun,“ řekla.

Do Tříkrálové sbírky se zapojila i města Přerov a Tovačov. V bývalém okresním městě lidé darovali více než loni, a to 169 tisíc 403 korun. V Tovačově vhodili do kasiček koledníků 48 tisíc.

„Jsou i obce, kde tradice koledování zanikla, což je škoda. Tříkrálové koledníky nepotkáte v Buku nebo Zábeštní Lhotě,“ podotkla.

Půl milionu zůstane "doma"

A jak využije výtěžek Tříkrálové sbírky přerovská oblastní charita?

„Zpět by se nám mělo vrátit kolem 520 tisíc korun. Chtěli bychom za částku od 120 do 150 tisíc pořídit automobil pro charitní pečovatelskou službu. Přes osmdesát procent našich klientů totiž žije v obcích, kde nikdo jiný pečovatelskou službu neposkytuje. Pro starší lidi je to tedy jediný způsob, jak se k péči dostat,“ zmínila.

Na 80 tisíc korun půjde na přímou pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi a dalších 80 tisíc využije oblastní charita na nákup kompenzačních pomůcek pro domácí hospicovou péči.

„Nejvíce teď potřebujeme polohovací postele pro domácí hospicovou péči, o ty je velký zájem. Zbývající část výtěžku Tříkrálové sbírky bychom chtěli dát na podporu služeb v rámci charity,“ uzavřela Martina Krejčířová.