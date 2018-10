Výtěžek Kabelkového veletrhu pomohl dětem

Vánoce v říjnu? S takovými pocity přicházíme na návštěvu do rodin, ve kterých je péče o nemocné dítě tím nejdůležitějším.

Pětiletému Františkovi z Přerova, o rok staršímu Vítečkovi z Hranic a Aktivačnímu centru Jsme tady, které se stará o lidi s kombinovaným typem postižení, pomůže letošní výtěžek Kabelkového veletrhu Deníku.

Rozdělili jsme částku, která se během dobročinné akce vybrala, přesně na tři díly. A každý tak obdržel šek na 12 922 korun.

Maminka malého Františka Radka Pavlovčinová neskrývala své dojetí. Díky finanční pomoci druhých může pořídit svému synovi vertikalizační stojan, který Františkovi výrazně usnadní pohyb.

Dnes se chlapec, který se narodil s vrozenou vadou, pohybuje jen s pomocí rukou v tureckém sedu.

„Jsem šťastná, protože sama bych ty peníze nikdy dohromady nedala. Už jsme se obrátili i na pojišťovnu, abychom se domluvili na uhrazení zbývající částky,“ vylíčila Radka Pavlovčinová.

František půjde v příštím roce do školky a vertikalizační stojan mu může pomoci nejen při jídle, ale i jiných aktivitách - třeba malování.

Myšlenkou Kabelkového veletrhu je jeho maminka nadšená a v příštím roce se k akci určitě připojí.

„Nevěřila jsem vlastním očím, kolik tam bylo lidí. Pokud něco takového bude příště konat, zapojíme se i my, protože je to pro dobrou věc,“ řekla.

Vítek pojede do lázní

Obrovskou radost neskrývali ani Ludmila a Daniel Bartoškovi z Hranic.

„Je to perfektní, moc nám to pomůže a jsme za to rádi. Částku použijeme do lázní Klimkovice, kam Víteček pojede v dubnu, a to na péči, která není hrazená z veřejného zdravotního pojištění,“ vylíčil tatínek šestiletého Vítka.

Aktivační centrum Jsme tady, které pomáhá lidem s kombinovaným typem postižení, využije výtěžek na vybavení.

„Naše centrum se snažíme stále vylepšovat a inovovat. Chtěli bychom vyřešit úložné prostory a zlepšit také prostředí pro klienty - zejména vybavení tělocvičny,“ prozradila Věra Saňková z Aktivačního centra Jsme tady.

Celkem se na této dobročinné akci v Přerově vybralo neuvěřitelných 38 767 korun.

„Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli alespoň malou částí pomoci těm, kteří to potřebují. Uvědomujeme si, že Kabelkový veletrh by bez lidí, kteří se do této akce s námi zapojují, nemohl vůbec fungovat. Proto bych znovu velmi ráda poděkovala všem, kteří kabelku do veletrhu darovali a těm, kteří si ji potom přišli koupit. Poděkování patří i do všech sběrných míst, která s námi spolupracují už několik let. Bez všech těchto nadšenců bychom nikdy nemohli rozdávat radost lidem, kteří se bez pomocí druhých neobejdou,“ říká šéfredaktorka Přerovského a hranického deníku Liba Mátlová.