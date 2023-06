Vysvědčení pro města v Olomouckém a Zlínském krajiZdroj: DeníkV oblasti bytové politiky a dostupnosti bydlení vystavili Přerované politikům nejčastěji čtyřku, ta padla celkem 103 krát. Nemilosrdné bylo jejich hodnocení také v otázce bezpečnosti města a vstřícnosti sociální politiky vůči ohroženým. Pětka padla ve 187 případech, jednička jen ve 20, dvojku dali lidé šestnáctkrát a trojku stejně jako čtyřku jednadvacetkrát.

Lichotivějšího hodnocení se radní dočkali jen v oblasti podpory sportu včetně dostatečného množství sportovišť a využití pro volný čas - možná i proto, že zastupitelé nedávno schválili mimořádný dotační program pro sport. Nejlepší známkou byla tentokrát trojka, kterou udělilo hned 104 respondentů. Druhou nejčastější známkou byla dokonce dvojka (49), takže sice lepší průměr, ale palec nahoru.

A jak vnímá vysvědčení, které rozdali občané politikům, primátor města Petr Vrána? (ANO). „Jsme ve funkci osm měsíců, čili vysvědčení je více než předčasné. Navíc jde o souhrn anonymních subjektivních hodnocení, u kterých netušíme, o co hodnotitelé svou známku opírají. V hodnocení totiž nejsou nastaveny žádné parametry, což při známkování ve škole je. Rád bych řekl, že nás názory občanů v tomto ohledu zajímají, ale z ankety nejde vyčíst prakticky nic. Ani to, proč jsme od některých lidí dostali 1 a u jiných propadáme. I tak se ale hodnocením budeme zabývat, a to zejména v segmentech, kde byly výstupy z ankety nejhorší,“ uzavřel přerovský primátor.