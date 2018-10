Výstavu k výročí Academicu už zhlédlo přes dva tisíce lidí

Výstava, která mapuje šedesátiletou historii přerovského orchestru Academic Jazz Band, trhá návštěvnické rekordy. Od jejího otevření v srpnu ji už zhlédlo přes dva tisíce lidí a zařadila se na seznam nejoblíbenějších expozic v Galerii města na Horním náměstí. Podle vedoucí galerie Lady Galové se výstavy, věnované vývoji hudební scény nebo místních spolků, v Přerově vždy těší velké oblibě.

„Je to dáno jejich formátem. Přerované se na fotkách i v textech rádi najdou, hledají své známé, kamarády a rodinu. Stejným lákadlem je i motiv Přerova. Návštěvníci galerie se často překřikují, která ulice nebo budova je na obrázku či fotografii, vzpomínají na to, kde bydleli, kam chodili do školy nebo do hospody na pivo. Zprostředkovat jim takto minulost mě moc baví,“ prozradila Lada Galová.

Stejné je to i v případě „AJB 60“ - jak zní zkratka expozice, která je největší rekapitulací historie kapely od jejího vzniku v roce 1958 až po současnost.

„Lidé přicházejí nejen podrobně studovat informační panely o vzniku, historii a členech kapely, ale mají zájem třeba jen o letmou prohlídku fotografií. Jiní se s nostalgií zastaví u dobových plakátů a další se při kávě rádi zaposlouchají do tónů jazzu a swingu,“ poznamenala vedoucí galerie.

Nadšení lidí potvrzují i zápisy v návštěvnické knize: „Našel jsem na fotkách moje bráchy, celá výstava je super,“ píše třeba Jan z Přerova.

„Děkuji, zavzpomínala jsem si na nezapomenutelné zážitky od Dixielandu XI. A až do dnešních dnů. Škoda, že už tolik dobrých muzikantů není s námi,“ dodává jiná návštěvnice.

Výstava v Galerii města Přerova bude k vidění do neděle 30. září. Od 4. října ji vystřídá druhá část projektu Století výtvarného umění na Přerovsku. Obrazová tvorba, definující druhou polovinu období stoleté republiky na Přerovsku, bude stejně jako na jaře k vidění v obou městských výstavních síních současně - na Horním náměstí i v Pasáži.