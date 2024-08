Umělec, který se proslavil především jako malíř a grafik, byl uznávaným sochařem, ale i všestranně nadaným výtvarníkem. Jeho díla vynikají jedinečnou poetikou a mnohá z nich jsou dnes ikonická. Také v Přerově lidé zhlédnou například litografie s legendárním tématem Tekutých hodin.

„Nebudou chybět ale ani další díla, která představují průřez celou jeho tvorbou - od grafik přes sochy až po užité umění, protože Dalí byl nejen malíř, grafik a sochař, ale věnoval se také keramice nebo designu. Z užitého umění se staly slavnými například jeho flakony parfémů. K vidění bude i soubor téměř pěti desítek ilustrací k Dantově Božské komedii nebo slavné grafiky, na nichž Dalí zachytil svou životní lásku Galu,“ přiblížil Pavel Chmelík ze spolupořadatelské Galerie Artrium Zlín.

Součástí expozice budou také originální fotografie zachycující Salvadora Dalího objektivem světoznámého českého fotografa Václava Chocholy a také trojrozměrné objekty - sochy či porcelánové talíře.

„Výstava díla Salvadora Dalího v takovém rozsahu je letos v tuzemsku kromě stálé pražské expozice největší. Představí více jak stovku děl, která jsou pro tuto příležitost shromážděna ze soukromých sbírek českých sběratelů a z Dalího nadací ve Španělsku nebo Francii. Podstatná část pochází z pařížských galerií, protože Francouzi měli často k Dalímu blíže než rodné Španělsko,“ řekla vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

„Věříme, že tato mimořádná událost přiláká nejen návštěvníky z Přerovska, ale i vzdálenějších míst a může se stát skvělým tipem na prázdninový výlet. Chci věřit, že Dalího díla dokonale vyniknou právě v kulise našich industriálních prostor,“ podotkla.

Dalího díla lze v galerii i zakoupit

Kromě vystavených signovaných originálních grafik oživí expozici také sochy, kterým se začal autor věnovat od sedmdesátých let. „Reprezentovat je u nás bude asi deset bronzových plastik, například Klíč, Žirafa nebo Minotaurus. Zájemci si mohou zakoupit vybrané Dalího grafiky dekorované 24karátovým zlatem nebo menší sošky, ke kterým samozřejmě náleží certifikace originality s odkazem na číslování a poznámku v soupisu díla,“ doplnila Galová.

Expozici doplní i originální portrétní fotografie Salvadora Dalího, které v roce 1969 pořídil v Paříži český fotograf Václav Chochola. „Portréty tehdy sedmdesátiletého výtvarníka se staly jeho celosvětově nejznámějšími a i sám Dalí z nich byl nadšen. Originální snímky z ateliéru Václava Chocholy budou k prodeji volné nebo adjustované,“ uvedl Chmelík.

Součástí výstavy je i promítání dokumentárního filmu o Salvadoru Dalím a prodej publikací o jeho díle, výstavního katalogu, sběratelských plakátů, pohlednic nebo triček s originálním sítotiskem.

„Salvador Dalí byl výjimečným surrealistickým umělcem, a to díky své fantazii, schopnosti vnímat okolní svět a tuto zkušenost promítnout do svých děl. Ovládal techniku iluzivní malby a pro své práce se inspiroval u starých mistrů. Dalí byl a je žijícím mýtem, ikonou surrealismu a když to odlehčíme, také majitelem jednoho z nejfotografovanějších knírků 20. století,“ poznamenala Galová. Možnost zhlédnout výstavu děl Salvadora Dalího budou mít návštěvníci Galerie města Přerova do 6. října.