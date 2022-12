Galerie Pasáž končí, přesunou se tam úředníci. Vedoucí: Nikdo nehledal řešení

Výstavní síň Pasáž v Přerově, která by v příštím roce oslavila deset let svého trvání, se za necelý měsíc uzavře. Do jejích prostor se kvůli plánované rekonstrukci budovy bývalého Emosu přesunou úředníci, kteří dnes zajišťují agendu občanských průkazů, řidičských průkazů a pasů. Vedoucí galerie v Pasáži Martu Jandovou mrzí, že se tím přeruší kontinuita pořádání výstav.

