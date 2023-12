Tradiční výstava Vánoce na zámku začala první adventní neděli v prostorách Muzea Komenského v Přerově. Kromě vyřezávaného betlému Bedřicha Zbořila, lidového nábytku a vánočně nazdobených jedlí nabídne také exkurzi do světa zimních radovánek v minulosti. Nevšední expozici si mohou lidé prohlédnout v kapli zámku.

V Muzeu Komenského v Přerově začala v neděli tradiční výstava Vánoce na zámku. | Foto: Muzeum Komenského Přerov, se souhlasem

„Kromě betlému z dílny řezbáře Bedřicha Zbořila jsou na výstavě k vidění také svátečně nazdobené interiéry přerovského zámku. Lidový nábytek podpoří živé jedle s baňkami ze sklářského výrobního družstva Slezská tvorba Opava. Stejná firma zajistí také materiál pro tvořivé dílny - školáci i veřejnost si budou moci vyzkoušet ruční malování baněk podle vlastní fantazie,“ přiblížila kurátorka výstavy Šárka Krákorová Pajůrková.

Vánočně laděnou expozici letos obohatí ukázka dobového sportovního náčiní a kolekce zimního oblečení. Dětské návštěvníky určitě zaujmou historické sáňky, lyže či brusle, na kterých kdysi venku dováděli jejich praprarodiče.

Show Krampusáků a tanečníků z Duckbeatu přilákala tisíce lidí. Podívejte se

„Dnes nám to přijde jako samozřejmost, ale k rozvoji zimních sportů došlo až ve druhé polovině 19. století. Do té doby se lidé zimy spíše báli a snažili se moc nevystrkovat nos z chalupy - zejména kvůli riziku prochladnutí, nemoci či zranění,“ popsala Jana Trtíková, vedoucí výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově.

Rozvoj lyžařství k nám doputoval z Krkonoš díky hraběti Harrachovi, který pořídil první „ski“ pro své pracovníky, aby se nebořili v závějích. „Bruslení se nejprve uchytilo ve městě a byla to taková kratochvíle pro bohatší měšťany, když zamrzla řeka. Nebruslilo se ale tak, jako dnes - tehdy se muži odstrkovali hůlkou s bodcem a dámy se opatrně nechávaly vozit po zamrzlé hladině. Až na začátku dvacátého století k nám začíná pronikat hokej,“ doplnila.

V Přerově podraží voda, teplo i poplatky za popelnice

Vystavené sportovní náčiní pochází ze sbírek Muzea Komenského. „Podařilo se nám získat také novou sbírku dětského textilu od sběratelky Miloslavy Šormové z Roztok u Prahy, která u nás měla v roce 2014 výstavu Dětský svět a móda 20. století,“ zmínila Trtíková.

Sváteční atmosféru navodí na výstavě také Zbořilův betlém, nazvaný po Bedřichu Zbořilovi z Černých Bud u Sázavy. V betlému je sto třicet detailně propracovaných figur a autor je zhotovil z lipového dřeva. Zbořil betlém vytvořil na objednávku přerovského muzea v letech 1997 až 2009.

„V roce 2017 přibyly ke stávajícím figurám také postavy kuchaře a flašinetáře a v prosinci 2021 čekalo muzeum překvapení v podobě jubilejní 130. figurky berana. Tu zaslal autor muzeu jako poděkování za dosavadní péči o celý betlém,“ připomněla kurátorka výstavy Šárka Krákorová Pajůrková.

Náměstím v Přerově budou znít koledy, i letos s Pěveckým sborem Vocantes

Při tvorbě přerovského betlému Zbořil nezůstal pouze u tradičních figur, ale unikátní je svým ztvárněním dnes již zapomenutých řemesel a výjevů ze všedního života venkovanů. Krajinu dotváří také dvě věže - přerovského zámku a sázavského kláštera.

Součástí výstavy je i edukační program pro školáky, který je již beznadějně obsazený.

Do malování baněk se může nadcházející víkend zapojit i široká veřejnost. „Děti si mohou vyzkoušet svou kreativitu a zručnost při vlastnoručním zdobení skleněných baněk, a to v sobotu 9. a neděli 10. prosince v době od 9 do 16.30 hodin,“ zve na akci Jana Trtíková.