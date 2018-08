Výstava uctí Academic Jazz Band, těšte si i na krátký dokument

Již šedesát let existuje na přerovské hudební scéně současné nejstarší hudební uskupení – Academic Jazz Band. A právě výstava, která zahájí v Galerii města Přerova na Horním náměstí letošní Svatovavřinecké hody, vzdá hold tomuto hudebnímu tělesu.

Academic Jazz Band v PřerověFoto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

AJB 60, jak zní výstižná zkratka expozice, bude největší rekapitulací historie kapely od jejího vzniku v roce 1958 až po současnost.

„Prostřednictvím panelů, kopírujících každý jeden rok existence bandu, seznámíme veřejnost s historií kapely, jmény členů, kteří se v ní během let vystřídali, dochovanými fotografiemi z koncertů i zkoušek, dobovými plakáty, přehledem diskografie či kapelní korespondencí,“ prozradila vedoucí Galerie města Přerova a kurátorka výstavy Lada Galová.



Návštěvníci nepřijdou ani o humorné zážitky a historky ze zájezdů, vystoupení či zkoušek.

„Ve spolupráci se zakládajícími členy a nestorem kapely panem Otakarem Smejkalem už dva měsíce pečlivě shromažďujeme podkladové materiály tak, abychom vytvořili opravdu celistvou a důstojnou procházku po jednotlivých ročnících éry Academicu. Práce je to mravenčí pro nás všechny, kteří si přejeme, aby výsledek byl excelentní,“ doplnila Lada Galová s tím, že nebude chybět ani promítání krátkého dokumentu, který byl pořízen k výročí 50. let existence známého hudebního tělesa.



Hodová výstava začíná vernisáží již v pátek 10. srpna od 17 hodin. O hudební část programu se samozřejmě postará Academic Jazz Band. Panely a další trojrozměrné exponáty pak budou k vidění až do 30. září.