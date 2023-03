Jak jsme žili v Československu: Veselíčko

Na výstavě jsou zachyceny osudy sedmnácti obyvatel Veselíčka, kteří skončili v různých koncentračních táborech nebo ve věznici ve Wroclawi. „Na sedmnácti panelech je stručně popsán jejich životopis a uvedeni jsou i jejich příbuzní, kteří na Veselíčku stále žijí. K vidění jsou fotografie, zápisky, dokumenty, ale i dobové oblečení. Celá expozice znázorňuje hospodu, odkud byla většina těchto lidí do koncentračních táborů odvlečena,“ upřesnila Čočková.

Tip na výlet: Nad obcí Veselíčko ve starých višňových a třešňových sadech

Expozice byla uspořádána u příležitosti 80. výročí odvlečení obyvatel do koncentračních táborů. Na den vernisáže, tedy čtvrtek 9. března, navíc připadne Den památky obětí vyhlazení tábora v Terezíně. Výstava bude v Muzeu Záhoří přístupná do konce června, a to každou sobotu od 16 do 18 hodin.