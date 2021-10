Výstava v galerii potrvá až do 17. října. „Už teď nás těší, jak velký je o ni zájem. Od vernisáže až do dnešních dní ji navštívilo téměř tisíc lidí, takže se řadí k těm nejúspěšnějším,“ uzavřela Lada Galová.

Výstava v městské galerii mapující 150 let existence Gymnázia Jakuba Škody v Přerově | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Debaty bývalých spolužáků nad starými fotografiemi, vzpomínky na studentská léta a dojemné vzkazy v návštěvní knize. Výstava s názvem Zastavení v čase, mapující sto padesát let dlouhou historii Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, se těší obrovskému zájmu veřejnosti. Expozici v městské galerii na Horním náměstí už si prohlédla téměř tisícovka návštěvníků.

