V 10 hodin zasvětí přítomné do hub Hostýnských vrchů, ve 14 hodin se mohou zájemci těšit na představení chráněných a vzácných hub České republiky.

Ještě nedávno bylo v prostorách přerovského klubu Teplo očkovací centrum. V pátek proudily do budovy na Horním náměstí na tradiční výstavu hub davy lidí - v dopoledních hodinách to byly především školy a školky, odpoledne pak dorazili skalní fanoušci houbaření.

