Obrovský zájem veřejnosti přitáhla vernisáž výstavy Pretty Woman známé přerovské fotografky Ivety Juchelkové. Originální expozice ve čtvrtek odpoledne zcela zaplnila Galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou. Autorka svým nevšedním způsobem zachycení ženské krásy navazuje na předchozí úspěšnou expozici Ženy v odstínech šedi, která se konala před dvěma lety ve stejných výstavních prostorách. Vernisáž byla výjimečná i tím, že na ní vystoupily v roli modelek ženy, které autorka fotila.

Vernisáž výstavy Ivety Juchelkové Pretty Woman v Lipníku nad Bečvou, 11. dubna 2024 | Video: Petra Poláková - Uvírová

Jednou z nich je i přerovská spisovatelka Lenka Chalupová. „Nemám parametry modelky, nicméně Jan Saudek mě neoslovil, a tak jsem byla ráda, že mě oslovila Iveta Juchelková,“ řekla se smíchem spisovatelka, která se na módní přehlídku vydala v šatech, ušitých ze starých knih.

„Na jaře roku 2022 se mě Iveta zeptala, jestli bych se nestala její modelkou. Byla jsem tehdy těžce nemocná, takže jsem váhala. Nakonec jsem do toho ale šla. Když mi říkala, jestli bych přišla za dva roky na tuto promenádu, tak jsem jí odpověděla, že to už jí nemůžu slíbit. O to více jsem šťastná a ráda, že tu dnes mohu být a užít si to s ostatními holkami,“ svěřila se spisovatelka.

Spolupráci s fotografkou si pochvaluje také Alena Macháčková. „Je to vždycky zážitek, protože Ivetka nefotí žádné mladé sexy krásky, ale fotí ženy z ulice čtyřicet plus. Je krásné, že dokáže i v tomto věku objevit ženskost,“ poznamenala.

Podívejte se na fotografie z vernisáže:

Že i při focení žen mohou nastat dramatické okamžiky, přiznává jiná z modelek. „Fotila jsem na ledě, který se pode mnou zničehonic prolomil. Celá série fotek, kterou jsme původně fotily, tak ztratila smysl, protože vznikla nádherná spontánní fotka s kusem ledu. Ta je vidět právě tady na výstavě. Focení je vždy kamarádské, spontánní a dokážeme se do toho krásně ponořit. Je to spousta zábavy a emocí,“ líčí.

Autorka unikátních fotografií Iveta Juchelková prozradila, že o modelky nemá nouze. „Díky tomu, že už fotím nějakou dobu, mám kolem sebe velký okruh kamarádek. Už přesně vím, když jdu fotit, kterou mám oslovit, aby do toho šla. Je skvělé, že jdou holky do všeho, co vymyslím,“ poznamenala s úsměvem fotografka.

Výstava Pretty Woman je podle ní především o ženských proměnách. „Ke každé ženě, kterou vidím, vymyslím nějaký příběh a už vím, co bych na ní chtěla vyzkoušet vyfotit. Snažím se v každé najít její druhé já,“ uzavřela autorka.