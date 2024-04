Vysokorychlostní trať s variantou tunelu nepočítá. Primátor kontaktoval ministra

Projektanti vysokorychlostní trati (VRT), která by se měla začít stavět u Přerova ve druhé polovině dvacátých let, představili ve čtvrtek zastupitelům navrženou trasu moderní železnice. Přestože Přerov bojuje za to, aby se vysokorychlostní trať nedotkla přírodních lokalit v Čekyni a ve Vinarech, Správa železnic s variantou tunelu nepočítá. Důvodem jsou příliš velké finanční náklady. Město ve snahách o zachování cenné přírodní lokality nepoleví.

Přerov, jednání VRT | Video: Petra Poláková - Uvírová

Trasa vysokorychlostní trati Praha - Brno - Ostrava je v úseku mezi Brnem a Ostravou rozdělena do dvou hlavních úseků - VRT Moravská Brána a VRT Haná. Po vysokorychlostní trati budou vlaky projíždět rychlostí až 320 kilometrů v hodině. „To, co momentálně řešíme, je prodloužení VRT Moravská brána o jeden úsek - od Prosenic po Brodek u Přerova. Deset kilometrů dlouhý úsek prodlouží Moravskou bránu tak, aby mohly vlaky jezdit přímo do Olomouce. Jízdní doba mezi Olomoucí a Ostravou se díky tomu zkrátí ze 45 minut na zhruba 26,“ shrnul Marek Pinkava, projektový manažer, který má na starosti přípravu vysokorychlostní trati Praha - Brno - Ostrava. Prodloužení trati podle něj povede přes Čekyňský kopec. Investor navrhl variantu bez tunelu, protože neuvažuje o provozu nákladních vlaků na této trati. VIDEO: Nová D1 u Přerova bude mít čtrnáct mostů. Proleťte se nad celou trasou „Na poslední schůzce jsme se rozcházeli s tím, že upřesníme návrh vysokorychlostní trati v oblasti Čekyně a Vinar a prověříme možnosti výškového vedení této trasy - jestli má být výše nebo níže ve vztahu k terénu. Máme s sebou i vizualizace tak, aby to pro lidi bylo zřejmé. Zakreslili jsme do fotek i místa, kde by trať měla být, protože si myslíme, že obava z toho, že zbouráme pomník mamutíka nebo zničíme kopec v Čekyni, není úplně pravdivá,“ vysvětlil Pinkava. „Trať rozhodně nepřevýší Čekyňský kopec, bude tam zařízlá a ani nejde přes ten vrchol jako takový. Přikláníme se k tomu, udělat tam otevřený zářez tak, aby byla trať níže než terén, ale nebyla celá zakrytá. Budeme řešit, jaké přechody udělat přes trať, v jakých místech budou biokoridory a podobně. Aby to bylo prostupné a fungovalo jak pro lidi, tak pro zvěř,“ shrnul. Tunel se neplánuje Trasa vysokorychlostní trati zasáhne dvě přírodní lokality v okolí Přerova - Čekyňský kopec a les ve Vinarech. Radní i obyvatelé dotčených místních částí proto považují za jediné řešení tunel. Tato varianta je ale finančně náročnější, kilometr tunelu by stavbu prodražil o miliardu korun. Takto vypadá vizualizace vysokorychlostní trati, která má vést mimo jiné i přes Čekyni a Vinary: Galerie 15 fotografií › Po prezentaci záměru, které se zúčastnili zastupitelé i zástupci místních částí, převažovalo zklamání. „Jedou si pořád svoje blues a názor veřejnosti je nezajímá. Variantu bez tunelu vnímám jako zničení celé přírodní lokality - musíme si uvědomit, že trať zasáhne i část Přerovské rokle, která stavbou také utrpí. To, co dělalo Přerov Přerovem, bude pohřbeno,“ míní radní František J. Hrabina (Za prosperitu Přerova a jeho místních částí). Vichřice řádila napříč Olomouckým krajem. Střechy létaly i na Přerovsku „Podle mě VRT městu nic nepřinese, naopak Přerov degraduje jako železniční uzel. Přerov totiž vysokorychlostní trať míjí, a pokud budou chtít lidé na VRT nastoupit, budou muset do Olomouce, Hranic nebo do Brna,“ řekl. Přerov kontaktoval ministerstvo Radní budou nadále prosazovat variantu s tunelem. „Tato varianta nám nebyla představena, protože z hlediska projektantů je to drahé řešení. My ale stále trváme na tom samém - to znamená, že preferujeme tunelovou variantu, protože je pro nás toto území velmi cenné,“ zhodnotil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Konec drncání. Začne vyhlížená oprava panelky z Lipníka na Olomouc Ve stejném duchu vyzněl i dopis přerovského primátora Petra Vrány (ANO), adresovaný šéfovi rezortu dopravy. „Odpověď od ministra dopravy už přišla a je v ní závan naděje. Projektanti ale řekli, že se musejí držet pravidel, aby byla navržená varianta co nejlevnější. Na přelomu srpna a září by se mělo uskutečnit projednávání za účasti široké veřejnosti,“ doplnil Navrátil. Podle předsedy výboru místní části Čekyně Bohumíra Střelce je z pohledu občanů varianta tunelu lepší. „Tunel by zachoval přírodu, která tam je. Zářez tuto lokalitu nenávratně změní. Jednání mě utvrdilo v tom, že Správa železnic bude preferovat koncept VRT v zářezu - to je jejich strategie. Na druhé straně si uvědomujeme, že vysokorychlostní trať je nutnost, a pokud bychom ji neměli a věc oddalovali, dopadneme stejně jako s dálnicí,“ uzavřel Střelec.

