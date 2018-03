Výsledek bude stát za to, říká o rekonstrukci na Helfštýně Jan Lauro

/ROZHOVOR/ Letošní sezona na Helfštýně bude trochu jiná, než byli lidé zvyklí. Kvůli náročné rekonstrukci renesančního paláce odpadnou některé tradiční akce a vstupné pro dospělé se sníží na symbolických padesát korun. „Je to i proto, aby nám návštěvníci zachovali svou přízeň,“ říká kastelán hradu Jan Lauro.

Jak moc se rekonstrukce renesančního paláce dotkne dění na druhém a třetím nádvořím hradu? Budete improvizovat, nebo některé akce jednoduše zrušíte?

Ty největší chceme zachovat v plném rozsahu, takže se během jejich konání práce omezí. Návštěvníci nepřijdou o celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefaiston, ale ani oblíbený Festival vojenské historie, který vždy přiláká dva až tři tisíce lidí.

Z muzejních akcí bych vypíchl Helfštýnské ateliéry, které se konají vždy v červnu, a představíme na nich naše profese - archeologii, správu sbírek či kovárnu. Na závěr akce si lidé užijí koncert Roberta Křesťana s kapelou Druhá tráva. Kvůli stavební činnosti na hradě se ale letos některé akce nebudou konat vůbec, nebo v omezené míře. Například cíl naší největší květnové akce - Author šela marathonu - se tentokrát posune na louku pod hradem.

Na dva roky jsme také přerušili Knižní trhy a vypustili klasickou sezónní výstavu, kterou nahradíme exponáty z našich sbírek. Lidé musejí oželet Vokohradí, kterým si vždy v červenci připomínáme návštěvu Petra Voka z Rožmberka a jeho choti Kateřiny z Ludanic na helfštýnském panství.

Zrušeny jsou i Hradní kejkle. Kalendář je tedy zredukovaný, ale když nám budou lidé držet palce, v sezóně 2020 se mohou opět těšit na spoustu zajímavých akcí. Stavebními úpravami renesančního paláce totiž získáme krásné expoziční prostory a vyhlídkové terasy. Stojí to za to, protože nás už nezaskočí přeháňky a návštěvníci se budou mít kde schovat.



Na Hefaistonu se tedy letos nepředstaví jen mistři černého cechu, ale i stavebnictví… Které části hradu budou po dobu jeho konání přístupné?

Vymyslíme to tak, aby se stavební ruch návštěvníků dotkl jen minimálně. Druhé nádvoří bude otevřené a na třetím, kde je kovárna, vás zastaví plot s hromadou suti. Nejzazším místem, kam se dá vstoupit, je tedy vyhlídková věž.



Dotkne se stavební ruch i prohlídek s průvodcem?

Lidé si mohou hrad Helfštýn prohlédnout, ale jen od čtvrtku do neděle. S ohledem na situaci jsme snížili vstupné na symbolických padesát korun, abychom byli schopni pokrýt náklady na provoz.



Na jakou akci se mohou návštěvníci těšit v nejbližší době?

Letošní sezonu zahájí Velikonoce na hradě, které potrvají od Velkého pátku 30. března až do Velikonočního pondělí 2. dubna.

Kvůli rekonstrukci paláce připravujeme rozmístění části prezentačních a prodejních stolů v galerii na druhém nádvoří a další prostory využijí kumštýři v takzvané Pekárně na třetím nádvoří. Součástí programu jsou ukázky řemesel, která si mohou lidé sami vyzkoušet. Malérečky představí různé techniky zdobení kraslic, košíkář z proutí zase vyčaruje dekorační předměty a chybět nebude ani paličkování či drátkování. Ve vedlejší hradní kovárně spatří lidé kováře při práci a travnatou plochu druhého nádvoří zaplní prodejní stánky. O zábavu se postará Studio Bez kliky s vystoupením loutkového divadla pro celou rodinu, které v průběhu prodlouženého víkendu zopakuje na několika místech hradu.

Práce sice probíhají až na posledním nádvoří, ale návštěvníci je pocítí už v předhradí, které je vymezené pro skladování materiálu a techniky. Cesta, spojující jednotlivá nádvoří, je od zahájení prací rozježděná a blátivá, velkou část třetího nádvoří zabírají hromady suti a kamení. Místo společenského oblečení se tedy bude návštěvníkům hodit spíše něco vycházkového a bez pevné obuvi se na Helfštýně ještě nějaký čas vůbec neobejdete.