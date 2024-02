Krajští hygienici evidují počátkem letošního roku zvýšený výskyt svrabu na Přerovsku. Svědivé onemocnění kůže je na vzestupu už od loňského října, kdy se za jediný měsíc objevilo devadesát případů nákazy. Ke konci ledna jich hygiena v přerovském regionu zaznamenala celkem 72, což je nejvíce v kraji.

Svrabová vyrážka | Foto: Profimedia

„Případů svrabu výrazně přibylo. Zatímco v lednu roku 2023 jsme jich na Přerovsku zaznamenali 34, v lednu letošního roku to bylo dvakrát více - 72. Ten nárůst je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku značný,“ řekla mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Co do výskytu svrabu v Olomouckém kraji se Přerovsko drží na špici už delší dobu. „Za celý loňský rok evidovala krajská hygiena 977 případů svrabu, z toho je jich nejvíce právě na Přerovsku - 561. Jen pro srovnání - na Olomoucku bylo případů 147, na Prostějovsku 118, na Šumpersku 115 a na Jesenicku 36,“ srovnala situaci v jednotlivých okresech.

Prvenství si Přerovsko udrželo i v lednu letošního roku. „Ke 31. lednu jsme v Olomouckém kraji zaznamenali 108 případů onemocnění, z toho je jich na Přerovsku 72, následuje Šumpersko se 17 výskyty, Olomoucko jich hlásí 13, Prostějovsko 6 a Jesenicko žádný,“ upřesnila.

Situace se podle dat, která mají hygienici k dispozici, začala zhoršovat už v roce 2019, kdy začalo případů přibývat.

Roztoči, kteří způsobují svrabZdroj: Profimedia„Vůbec největší výskyt svrabu byl na okrese Přerov loni v říjnu, kdy jsme zaznamenali 90 případů. Opakované cyklické výskyty nemají jednoznačné vysvětlení. Ze zkušeností epidemiologických šetření je jedním z důvodů zvýšeného výskytu přesná diagnostika onemocnění. Pokud lékař včas a správně diagnostikuje svrab a zahájí jeho přeléčení, pacient už není dále infekční. Je to důležitý nástroj - aby byla nemoc včas diagnostikována a nešířila se dál,“ řekla Koutná.

Inkubační doba svrabu je podle ní poměrně dlouhá a v extrémních případech může trvat až tři měsíce, než se nemoc projeví.

Svrab se šíří intenzivním a častým kontaktem s nakaženým. Nejohroženější jsou tedy ti nejbližší - pokud používají třeba jeden ručník nebo stejné ložní prádlo. „Musí docházet k úzkému, blízkému a častému kontaktu, aby k přenosu došlo. V dnešní době pozorujeme také určitou sníženou imunitu populace, kdy jsou lidé po izolaci v době covidu více náchylnější. Může to být tedy i vliv nějaké kolektivní přecitlivělosti - odborníci hovoří také o tom, že je důvodem zvýšený turismus a migrace obyvatelstva,“ dodala hygienička.

Nákaza svrabem se na Přerovsku nevyhnula ani některým školám. Například ZŠ U Tenisu v Přerově. „Celkem jsme zaznamenali čtyři případy, dva koncem loňského roku, dva máme potvrzené v lednu a únoru. Po konzultaci s hygienou jsme provedli veškerá opatření, která nám doporučila. Povrchy jsme ošetřili insekticidním prostředkem, koberce vyčistili parním vysavačem. Věci, které nešly vyčistit nebo vyprat, jsme vložili do igelitových pytlů. Dezinfekci zopakujeme ještě jednou během jarních prázdnin, které jsou příští týden,“ popsal ředitel ZŠ U Tenisu Michal Pospíšil.

Škola se také více zaměřila na osvětu. „Jsme rádi, že nás o výskytu nákazy rodiče žáků informovali, protože se to neděje vždy a všude,“ poznamenal.

Podle Petra Hrbka z odboru školství přerovského magistrátu jiná škola ve městě výskyt svrabu nehlásí. „Je to ovšem údaj o zdravotním stavu a záleží na rodičích, jestli to škole oznámí,“ řekl.

S nákazou se setkala i zařízení ve městě, která pečují o seniory. „Co se týče svrabu, je Přerovsko podle hygieniků top co do výskytu i v rámci celé republiky. Na podzim loňského roku jsme řešili v jednom z našich zařízení jeden případ, a od té doby je to v poklidu. Situaci jsme tehdy konzultovali s hygienou, která nám doporučila opatření, a ta jsme učinili,“ uvedla Jana Žouželková, ředitelka Sociálních služeb města Přerova.

Jak se šíří svrab? Zdrojem onemocnění svrabem u lidí je výhradně napadený člověk. Svrab se přenáší při přímém dotyku s kůží nemocného, zejména při pohlavním styku či spaní v jedné posteli. Riziko je při kontaktu s kontaminovaným ložním prádlem nebo ručníky.

Nakazit se může prakticky kdokoli, větší riziko je na ubytovnách, v domovech pro seniory nebo jiných lůžkových zařízeních.

Co dělat, pokud má člověk podezření, že chytil svrab? Především by měl vyhledat kožního lékaře.

Prevencí je především dostatečná úroveň osobní hygieny a nesdílet ložní prádlo, oděvy a ručníky s dalšími lidmi.

Léčba nákazy

Existují účinné krémy, které spolehlivě zlikvidují parazita - zákožku svrabovou. Jedná se o mast s látkou permethrin a nebo také mast se sírou. Oba přípravky jsou dostupné v lékárnách na předpis.

Součástí boje s parazitem musí být hygienické opatření. Ručníky, lůžkoviny a oblečení je potřeba vyprat minimálně na 60 stupňů Celsia, přežehlit a nejméně další dva, tři dny nepoužívat. Co nelze vyprat, je vhodné vložit do plastových pytlů, kde parazit bez hostitele za pár dnů zahyne.