Tovačov - „Komunikace bude uzavřená v době od 17 do 20 hodin a hlídka bude odklánět dopravu přes obce Ivaň a Klenovice na Hané,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Vážná nehoda, při které přišel o život čtyřiatřicetiletý cyklista, se stala 12. října v ranních hodinách.

„Řidič osobního vozu BMW jel z místní části Annín do Tovačova a začal předjíždět dvě auta před sebou. Jeho vůz najel do protisměru, kde se čelně střetl s cyklistou. Muž utrpěl po pádu do příkopu těžká zranění,“ popsala mluvčí.

Cyklista byl po nehodě převezen do olomoucké Fakultní nemocnice, kde na následky poranění zemřel. „Dechová zkouška u řidiče vozu nepotvrdila přítomnost alkoholu,“ dodala.