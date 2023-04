Výročí položení základů školy oslavili na gymnáziu v Přerově stylu třicátých let

Pánové v oblecích, dámy v elegantních šatech nebo kalhotových kostýmech s nezbytnými módními doplňky. Do atmosféry třicátých let se ve čtvrtek přenesli myšlenkami i dress codem učitelé a studenti Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově. Škola si tak netradičním způsobem připomněla devadesát let od položení základního kamene.

Do atmosféry prvorepublikového Přerova se přenesli ve čtvrtek studenti a pedagogové Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy. Netradičním způsobem si tak připomněli devadesáté výročí položení základního kamene budovy dnešního gymnázia. | Foto: Se souhlasem Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově