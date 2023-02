„Veliké město, šestnáct klášterů v něm bylo, pohřebové slavní“ a posteskne si: „Můj přesladký domove, který mám teď z různých příčin téměř v nenávisti.“ Odkazuje tak na čarodějnické procesy ve městě v letech 1559 až 1561.

Od narození Jana Blahoslava uplynulo pět set let

Od narození učence, biskupa Jednoty bratrské, překladatele a pedagoga Jana Blahoslava uplynulo v pondělí 20. února přesně pět set let a Muzeum Komenského v Přerově k tomuto magickému výročí uspořádalo výstavu.

Slavného rodáka, jehož sochu před zámkem si dodnes mnozí pletou s Komenským, připomenou v průběhu „Blahoslavova roku“ výstavy, výtvarné dílny, koncerty, ale i literární soutěž.

Výstava, která začala v neděli odpoledne vernisáží, je umístěna na chodbě zámku tak, aby byla přístupná každému návštěvníkovi.

„Pětisté výročí nám dává do ruky mocnou zbraň, jak Jana Blahoslava připomenout. Snažili jsme se akcentovat jeho nejvýznamnější díla, takže je připomenut Nový zákon, který Blahoslav jako první v českých zemích přeložil z řecké předlohy. Je pro něj typické, že nezůstalo jen u překladu, ale měl i přesah do teoretické části - zároveň s tím, jak pracoval na překladu, zpracovával také svou Gramatiku českou. Ta sice nevyšla v jeho době tiskem, ale vzhledem k tomu, že ji používali překladatelé Bible kralické, stala se velice významnou pomůckou, která ovlivnila vývoj spisovného jazyka,“ uvedla kurátorka výstavy Helena Kovářová.

„Pro nás Přerovany má Gramatika ještě jeden skrytý význam, velice důležitý – hovoří se v ní totiž o kostech obrů, které jsou nalézány v Předmostí. Je to tedy nejstarší záznam o tamních paleolitických nálezech,“ dodala Kovářová.

Významné jsou podle ní Blahoslavovy bratrské kancionály. „Po vytištění s nimi nebyl spokojen a začal pracovat na další edici. To byl také popud k založení vlastní bratrské tiskárny v Ivančicích. Aby toho nebylo málo, při práci na redakci kancionálů zjistil, že česká písňová tvorba je živelná a chybí jí teoretická příručka. Nebyl by to tedy Blahoslav, kdyby nezpracoval pro české prostředí první hudebně-teoretickou příručku. Doufám, že lidé na výstavě ocení krásu a výzdobu bratrských kancionálů,“ řekla.

Na vernisáž výstavy dorazili v neděli odpoledne nejen zástupci vedení přerovské radnice, ale i hosté z Ivančic, kde Blahoslav prožil část života.

„Zemřel poměrně mladý, ve 48 letech. Zůstalo po něm ale velké dílo. V Ivančicích byla nižší bratrská škola, kterou povýšil na evropskou akademii. Každou chvíli narazím na někoho, kdo mi řekne: Víš, že tento slavný šlechtic studoval právě v Ivančicích?,“ zmínil Antonín Moravec, ivančický zastupitel.

Výročí narození Jana Blahoslava si připomínají i jiná města

Osobnost Jana Blahoslava je podle něj i dnes velkou výzvou. „My se na něj díváme spíše jako na personu téměř kamennou, ale on přinesl do Ivančic život. Každý ví, že z Ivančic pochází Vladimír Menšík, ale na Jana Blahoslava jsme po těch pěti stech letech zapomněli,“ posteskl si.

Podle něj je dobře, že si Jana Blahoslava připomínají i ostatní města, ve kterých působil - Přerov, Prostějov nebo Mladá Boleslav.

„Vzájemně jsme se propojili a dáváme si vědět o akcích, které se ve městech konají. Rok 2023 je pro nás rokem Jana Blahoslava,“ zdůraznil.

Rodný dům učence, ale ani místo, kde byl pochován, badatelé dodnes neznají. Najít rodný dům Jana Blahoslava bude tedy jednou z doprovodných akcí, které se konají v rámci oslav výročí.

„Velké oslavy se uskuteční 20. května na Horním náměstí a kromě historických scének, poučného kvízu a dalších akcí budeme hledat přesné místo, kde se Jan Blahoslav narodil. Akce vyvrcholí předáním obřího dortu Janu Blahoslavovi, na kterém bude 500 svíček. Lidé se mohou kromě výtvarných dílen těšit v červnu také na tematicky zaměřenou muzejní noc,“ uzavřela Jana Trtíková, vedoucí výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově.